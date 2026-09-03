150 Wohnungen für Junge: Kroatien baut leer stehenden Wohnturm um

Fast zwei Jahrzehnte stand das ehemalige Hochhaus der Kroatischen Bahn leer. Nun soll der 17-stöckige Bau in Rijeka neues Leben bekommen – mit rund 150 kleinen Wohnungen für Studenten und junge Menschen.

Ein seit Jahren leer stehendes Hochhaus mitten in Rijeka soll umfassend umgebaut werden. Im ehemaligen Gebäude der Kroatischen Bahn sind rund 150 sogenannte Mikro-Wohnungen für Studenten und junge Menschen geplant.

Das Gebäude wurde Ende der 1970er-Jahre ursprünglich als Unterkunft für Mitarbeiter der Hrvatske željeznice errichtet. Seit 2007 steht der Hochbau leer – und damit mittlerweile seit fast 20 Jahren.

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Mehr als 10.000 Quadratmeter

Das Gebäude umfasst mehr als 10.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche auf 17 Etagen. Geplant sind eine vollständige Rekonstruktion, eine energetische Sanierung sowie die Umwandlung in Wohnraum.

Verantwortlich für das Projekt ist die staatliche Agentur für Immobilienverkehr und -vermittlung APN. Für die Ausarbeitung der Projektunterlagen und die planerische Begleitung wurde das Rijekaer Unternehmen Art Design ausgewählt. Der Auftrag hat einen Wert von 514.700 Euro.

Noch keine fertigen Wohnungen

Wichtig ist allerdings: Mit dem eigentlichen Umbau wurde noch nicht begonnen. Aktuell geht es zunächst um die Planung und Projektierung. Für die Erstellung der Unterlagen und die planerische Begleitung bis zur technischen Abnahme ist eine Frist von 36 Monaten ab Vertragsunterzeichnung vorgesehen.

Wann die ersten Bewohner tatsächlich einziehen können, wurde bislang nicht bekannt gegeben. Ebenso gibt es derzeit noch keine veröffentlichten Details dazu, wie groß die einzelnen Mikro-Wohnungen werden, wie hoch die Mieten ausfallen oder nach welchen Kriterien Studenten und junge Menschen sie erhalten können.

Fast 20 Jahre Leerstand sollen enden

Das Projekt verbindet damit zwei Probleme, mit denen zahlreiche kroatische Städte kämpfen: steigenden Bedarf an leistbarem Wohnraum für Junge und gleichzeitig leer stehende beziehungsweise ungenutzte Immobilien.

Statt das mehr als vier Jahrzehnte alte Hochhaus abzureißen, soll es nun saniert und einer völlig neuen Nutzung zugeführt werden. Aus einer ehemaligen Unterkunft für Bahnarbeiter sollen rund 150 kleine Wohnungen für eine neue Generation entstehen.