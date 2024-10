16-Jähriger schafft als Erster alle Tetris-Level (VIDEO)

In der Welt der Videospiele wurde ein bemerkenswerter Meilenstein erreicht: Michael Artiaga, ein 16-jähriger Spieler aus Texas, ist es als erstem gelungen, alle 255 Level des legendären Spiels Tetris zu überwinden.

Modifizierte Version

Artiaga verwendete eine angepasste Version des Spiels, die Abstürze in den höheren Levels verhinderte. Dennoch musste der junge Texaner zahlreiche Schwierigkeiten überwinden.

In Level 235 führt ein Programmierfehler dazu, dass die Blöcke in einem dunklen Grünton erscheinen und sich dadurch kaum vom schwarzen Hintergrund abheben. Artiaga war der erste Spieler in der Geschichte des Gamings, der dieses Level erfolgreich bezwungen hat. Dies wurde während eines Livestreams auf der Plattform Twitch vor Hunderten von Zuschauern weltweit dokumentiert.

Neue Möglichkeiten durch Innovation

Jahrzehntelang galt es als nahezu unmöglich, in Tetris über das 29. Level hinauszukommen. Die Geschwindigkeit der fallenden Blöcke stellte eine unüberwindbare Herausforderung für menschliche Reflexe dar. Dank innovativer Techniken wie „Hypertapping“ und „Rolling“, die bis zu 20 Tasteneingaben pro Sekunde auf einem Controller ermöglichen, wurde dieses Limit durchbrochen und neue, aufregende Möglichkeiten für das Gameplay geschaffen.