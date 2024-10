Mutter stürzte aus Fenster – Ehemann überraschend enthaftet

Am vergangenen Samstag ereignete sich in der Favoritener Quellenstraße in Wien ein dramatischer Vorfall: Eine 22-jährige Mutter von drei Kindern stürzte aus dem vierten Stock eines Wohnhauses auf den Gehsteig.

Die Frau kämpft seither im Krankenhaus um ihr Leben, nachdem sie sich bei dem Sturz lebensgefährliche Verletzungen zugezogen hat. Die genauen Umstände des Unfalls werden von der Polizei weiterhin umfassend untersucht.

Hintergründe und Ermittlungen

Der Ehemann der jungen Frau, ein 30-jähriger bulgarischer Staatsbürger, wurde unmittelbar nach dem Vorfall von der Polizei festgenommen. Es gab widersprüchliche Angaben zu den Geschehnissen, sowohl seitens der Anwesenden in der Wohnung als auch vom Ehemann, der angab, es habe einen Streit mit seiner Frau gegeben. Die anwesenden Personen, darunter die drei Kinder des Paares, berichteten von einem Eifersuchtsstreit. Der Mann, der einen solchen Streit bestätigte, bestritt jedoch vehement, seine Frau aus dem Fenster gestoßen zu haben.

Aktueller Ermittlungsstand

Christina Salzborn, Sprecherin des Landesgerichts, erklärte, dass die Entlassung des Mannes aus der Haft aufgrund des Mangels an dringendem Tatverdacht erfolgte. Zurzeit gibt es keine belastenden Beweise gegen ihn. In einer Befragung kurz nach ihrer Einlieferung ins Krankenhaus sagte die Frau, sie sei beim Fensterputzen gestürzt. Dennoch bleibt unklar, was genau zu dem Sturz führte, und die Ermittlungen setzen sich fort, um den Vorfall weiter aufzuklären.

Die Untersuchungen werden zeigen müssen, ob es neue Erkenntnisse zu dem Vorfall geben wird, der in Favoriten für großes Aufsehen sorgte. Bis dahin bleibt der Zustand der jungen Mutter weiterhin kritisch, während die Ermittler bemüht sind, die genauen Umstände herauszufinden.