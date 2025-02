-17 Grad: Strenger Frost erreicht Österreich

Der Winter hat in der letzten Nacht seine volle Stärke bewiesen: Erstmals in dieser Saison fielen die Temperaturen in allen Bundesländern unter -10°C.

Österreich erlebt eisige Nächte: In der vergangenen Nacht fiel das Thermometer in ganz Österreich unter -10 °C und stellte damit den bisherigen Kälterekord dieses Winters ein. Solch niedrige Temperaturen wurden zuletzt am 10. Jänner 2024 gemessen. Besonders die östlichen und südöstlichen Regionen des Landes verzeichneten neue Tagesrekorde, wie die Unwetterzentrale Österreich (uwz.at) berichtete. Für den 19. Februar waren derart tiefe Temperaturen bisher unbekannt.

Kälteste Orte

Der kälteste Ort war Schwarzau im Freiwald in Niederösterreich mit -17,2 °C. Auch in der Steiermark und in Oberösterreich herrschten eisige Bedingungen: In Mariazell-St. Sebastian in der Steiermark wurden -14,8 °C gemessen, während Lunz am See in Niederösterreich mit -14,7 °C ebenfalls zu den kältesten Orten zählte.

Lesen Sie auch: Staatsbürgerschafts-Boom: Diese Nationalitäten liegen vorneIm letzten Jahr verzeichnete Österreich einen bemerkenswerten Anstieg bei der Staatsbürgerschaftsverleihung. 21.891 Personen wurden neu eingebürgert, ein

Staatsbürgerschafts-Boom: Diese Nationalitäten liegen vorneIm letzten Jahr verzeichnete Österreich einen bemerkenswerten Anstieg bei der Staatsbürgerschaftsverleihung. 21.891 Personen wurden neu eingebürgert, ein Sturzgefahr: Guess und Zalando rufen dieses Produkt zurück!GUESS und Zalando starten eine Rückrufaktion für SABRINA Pumps in Schwarz. Die Absätze könnten sich lösen, was eine Sturzgefahr darstellt. Prüfen Sie

Sturzgefahr: Guess und Zalando rufen dieses Produkt zurück!GUESS und Zalando starten eine Rückrufaktion für SABRINA Pumps in Schwarz. Die Absätze könnten sich lösen, was eine Sturzgefahr darstellt. Prüfen Sie FIX: Handyverbot an Schulen - auch in der PauseHandyverbot Schulen Wien: Neue Vorschriften sollen Handys in Unterricht und Pausen verbieten und somit die Lernumgebung verbessern.

Ungewöhnliche Kälte

Obwohl solche Kälte für Mitte Februar ungewöhnlich ist, ist sie nicht ohne Beispiel. In klaren, windstillen Nächten kann sich die Kälte in den Tälern besonders gut halten. Meteorologen erwarten jedoch, dass ein Wetterumschwung die frostigen Temperaturen in den kommenden Tagen mildern könnte.