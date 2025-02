Flugzeug landete am Dach: Entschädigung für Passagiere (VIDEOS)

Delta Airlines zahlt 29.000 Euro Entschädigung an Passagiere nach Bruchlandung in Toronto. Der Vorfall sorgt für Aufsehen in der Luftfahrtbranche.

Delta-Entschädigung

Delta Airlines hat kürzlich angekündigt, dass Passagiere, die von der Bruchlandung eines ihrer Flugzeuge in Toronto betroffen waren, eine Entschädigung in Höhe von rund 29.000 Euro erhalten werden. Diese Zahlung erfolgt bedingungslos und soll die Rechte der Fluggäste in keiner Weise beeinträchtigen, wie ein Unternehmenssprecher der Nachrichtenagentur AFP mitteilte.

Der Vorfall ereignete sich am Montag, als ein Flugzeug der amerikanischen Fluggesellschaft, das von Minneapolis, Minnesota, gestartet war, in Toronto landete.

Bei der Landung überschlug sich die Maschine mit 80 Personen an Bord und schlug heftig auf dem Rollfeld des Flughafens auf. Die Ursache des Unfalls ist derzeit noch ungeklärt.

Verletzte und Behandlung

Von den insgesamt 80 Personen an Bord wurden 21 verletzt. Am Mittwoch befand sich nur noch eine Person in medizinischer Behandlung, wie Delta berichtete.

Weitere Unfälle

In Nordamerika kam es in den letzten Monaten zu mehreren Flugzeugunglücken. Ende Januar ereignete sich ein schwerer Unfall in Washington, als ein Passagierflugzeug während des Landeanflugs mit einem Militärhubschrauber kollidierte, wobei alle 67 Insassen beider Maschinen ums Leben kamen. Nur zwei Tage später stürzte ein Kleinflugzeug in Philadelphia ab, was sieben Todesopfer forderte.