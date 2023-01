2.000 Euro Strafe droht bei diesem Verkehrsverstoß!

Mitten in der touristischen Wintersaison warnte die österreichische Polizei Autofahrer nämlich davor, ihre Skiausrüstung während der Fahrt ordnungsgemäß zu platzieren und zu sichern. Andernfalls können sie mit hohen Bußgeldern geahndet werden.

Wenn der Polizist der Meinung ist, dass die Ski schlecht befestigt sind, kann er ein Bußgeld von bis zu 500 Euro verhängen. Und wenn Sie Geschwindigkeitsüberschreitungen mit einigen anderen Verstößen wie dem berühmten Bußgeld für Luftverschmutzung von 2.000 Euro kombinieren, können Sie auch mit einem Fahrverbot belegt werden.

Es wird empfohlen, die Skier auf dem Dachträger oder in der Dachbox zu verstauen, was bei plötzlichem Bremsen die sicherste Lösung für die Autoinsassen ist. Ideal wäre es, Skischuhe und Skistöcke in der Dachbox zu verstauen.

Wenn Sie Skier und andere Ausrüstung im Auto aufbewahren, legen Sie sie unten in den Kofferraum. Binden Sie die Skier mit Klebeband zusammen und befestigen Sie sie ebenfalls. Skier, Skibretter und sogar Schutzwesten können Sie in geeigneten Taschen verstauen.

Schneeketten sind sehr empfehlenswert, da es in den österreichischen Bergen viele Abschnitte gibt, in denen die Straße mit Schnee und Eis bedeckt ist. Und Ketten sind auch mit Winterreifen Pflicht.

Besonderes Augenmerk sollte auch auf die Geschwindigkeitsbegrenzung in ökologischen Gebieten mit geringen Emissionen gelegt werden, wie beispielsweise auf den Autobahnen rund um Salzburg. An den Stellen, die mit dem Zusatzzeichen IG-L gekennzeichnet sind, das sich unterhalb der Geschwindigkeitsbegrenzungstafel befindet, können Sie für Geschwindigkeitsüberschreitungen eine dreifache Geldstrafe erhalten.

Achten Sie außerdem auf die österreichischen automatischen „Blitzer“, die neben der Geschwindigkeitsüberschreitung auch andere Straftaten überwachen können. Mittels automatischer Radarfotografie ist es nämlich möglich, das Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes oder das Telefonieren während der Fahrt ohne Freisprechanlage zu sanktionieren.