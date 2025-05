20 Prozent mehr Passagiere: Billigairlines wollen auf Stehplätze umsteigen

Budget-Airlines erwägen die Einführung des Skyrider 2.0, einer neuartigen halbstehenden Sattelsitzvariante für ihre Flugzeuge. Wie die „Schwäbische“ berichtet, könnte diese Entwicklung vor allem auf Kurzstreckenflügen eine deutlich kostengünstigere Alternative zu herkömmlichen Sitzplätzen darstellen.

Der vom italienischen Hersteller Aviointeriors konzipierte Sitz verspricht erhebliche Gewichtsreduktionen bei den Flugzeugen und damit einhergehend einen niedrigeren Treibstoffverbrauch.

Mit dem Skyrider 2.0 ließe sich die Passagierkapazität um bis zu 20 Prozent steigern, was den Weg für extrem günstige Ticketpreise ebnen könnte. Die leichteren Sitze tragen zudem zur Verbesserung der Umweltbilanz bei. Die Europäische Union plant derweil, gegen überhöhte Gepäckgebühren bei Billigfliegern vorzugehen.

Frühere Versuche

Bereits 2012 zeigte Ryanair-Chef Michael O’Leary Interesse an Stehplätzen in Flugzeugen, wie die „Daily Mail“ damals berichtete. Sein Vorhaben, Flüge zum Preis von nur einem Euro anzubieten, scheiterte jedoch an den Sicherheitsvorschriften der Flugaufsichtsbehörde.

Sicherheitsbedenken

Nach Informationen der „Schwäbischen“ bestehen diese sicherheitstechnischen Einwände bis heute unverändert fort. Der Hersteller Aviointeriors betont, dass das Skyrider-Konzept ursprünglich nur als theoretische Lösung gedacht war und nicht für eine tatsächliche Umsetzung vorgesehen ist.

Dennoch schließt das Unternehmen nicht vollständig aus, dass das Konzept in Zukunft doch noch auf den Markt kommen könnte.