Ein Mittagsalarm erschüttert Graz: Eine 24-Jährige stirbt durch massive Gewalt – der Täter kommt aus dem engsten Umfeld.

In der Grazer Innenstadt ist eine 24-jährige Frau einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Die Obduktion bestätigte schwere Kopfverletzungen als Todesursache. Der Tatverdächtige, ein 23-jähriger Mann, hat die Tat eingestanden.

Der Vorfall ereignete sich Donnerstagmittag in einer Wohnung in Graz-Innenstadt. Laut Polizei starb die junge Frau infolge von „massiver Gewalt gegen den Kopf„. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um den Bruder ihres Lebensgefährten.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

In seinem Geständnis nannte der 23-Jährige einen seit Längerem bestehenden Konflikt mit dem Opfer als Hintergrund der Tat.

Ermittlungsverlauf

Um 12.40 Uhr wurde die Polizei über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Als die Beamten am Tatort eintrafen, war die Frau bereits tot. Den Verdächtigen stellten Kräfte der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) kurz darauf im Stiegenhaus des Gebäudes.

Die Ermittlungen zur genauen Rekonstruktion des Tatgeschehens wurden vom Landeskriminalamt Steiermark übernommen.

Rechtliche Maßnahmen

Der Tatverdächtige wurde in Untersuchungshaft genommen; die Ermittlungen laufen wegen des Verdachts des Mordes. Die Tatwaffe soll er selbst zum Tatort mitgebracht haben, nähere Angaben dazu machten die Behörden bislang nicht.

Am Samstag legte der Verdächtige in einem Pflichtverhör bei der Staatsanwaltschaft Graz ein Geständnis ab.