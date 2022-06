29 Jahre ohne Drazen Petrovic: Die Frau, die er liebte, fuhr ihn in den Tod

An jenem schicksalhaften 7. Juni 1993 auf einer Autobahn in der Nähe von München kam der legendäre jugoslawische und kroatische Basketballspieler Drazen Petrovic bei einem Autounfall ums Leben.

Drazens Partnerin Klara Szalantzy, kam in Begleitung ihrer Freundin und Basketballspielerin Hilal Edebal am Frankfurter Flughafen an, um die Basketball-Legende abzuholen. Klara sollte Drazen nach München bringen, als das Unglück auf der A9 bei Denkendorf, Deutschland, passiert.

Szalanty – heute mit DFB-Nationalmannschafts-Manager Oliver Bierhoff verheiratet – fuhr mit 160 km/h auf regennasser Autobahn auf einen verunfallten LKW auf. Sie und Hilal Edenal erlitten schwere Verletzungen. Petrovic war nicht angeschnallt und verstarb noch am Unfallort. Er war 28 Jahre alt. Am Tag zuvor spielte er mit seinem Team in Polen für die kroatische Nationalmannschaft.

Szalantzy wurde nie bestraft

Klara wurde nie für Drazens Tod bestraft. Nach dem Unfall kam sie mehrmals nach Zagreb, um Drazens Grab zu besuchen. Szalantzy und Drazens Bruder, Aleksandar, hätten angeblich weiterhin Kontakt. Nach der Tragödie sprach sie nie wieder über ihre Beziehung zu Drazen oder den Unfall.

Über Klara war jahrelang nicht viel bekannt. Sie wurde 1970 geboren. Mit 26 lernte sie Oliver Bierhoff kennen. Seit 2001 ist sie mit ihm verheiratet. Das Ehepaar bekam 2007 eine gemeinsame Tochter.

Petrovic als Basketball-Mozart: 112 Punkte in einem Spiel

Petrovic wurde am 22. Oktober 1964 in Sibenik (Kroatien) geboren und war zum Zeitpunkt des tragischen Unfalls 28 Jahre alt. Er machte sich bereits einen Namen als Legende des europäischen Basketballs. Er spielte in KK Sibenka und Cibona Zagreb, bevor er zu Real Madrid wechselte. Abschließend wechselte er in die NBA, wo er für die Portland Trail Blazers und die New Jersey Nets spielte.

Am 5. Oktober 1985 schrieb er mit unfassbaren 112 Punkten in einem Spiel Sportgeschichte. In der NBA gelangen lediglich noch Wilt Chamberlain 100 Punkte in einem Spiel.