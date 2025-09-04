30 Grad im September? Österreich erwartet weitere Hitzewelle

Während der Osten Österreichs noch sommerliche Temperaturen genießt, kündigt sich im Westen bereits ein Wetterumschwung an. Der goldene September zeigt seine zwei Gesichter.

Der Donnerstag präsentiert sich in weiten Teilen Österreichs mit strahlendem Sonnenschein. Die Thermometer klettern auf Werte zwischen 22 und 30 Grad, während in den Höhenlagen um 2000 Meter noch 10 bis 16 Grad gemessen werden. Laut aktuellen Messungen der GeoSphere Austria wurden bereits am frühen Morgen Temperaturen zwischen 7 und 14 Grad registriert, bevor sie im Tagesverlauf auf die erwarteten Höchstwerte ansteigen. Diese Werte liegen deutlich über dem langjährigen September-Durchschnitt von 12 bis 21 Grad und bestätigen die außergewöhnlich warme Witterung.

Aus südlicher bis östlicher Richtung weht der Wind, der in den Bergregionen stellenweise föhnig ausfällt. Dieser föhnige Südwind sorgt besonders an der Alpennordseite für markante Temperaturanstiege und trockene, sonnige Abschnitte. Morgendliche Nebelfelder treten nur vereinzelt auf, und die vereinzelten Wolken sind überwiegend dünn und beeinträchtigen kaum die Sonneneinstrahlung. In Vorarlberg und im westlichen Tirol können sich zeitweise dichtere Wolkenformationen bilden, die im Tagesverlauf zu kräftigen Regengüssen oder Gewittern führen können. Die Wahrscheinlichkeit für Niederschläge ist besonders im Arlberggebiet, im Bregenzerwald und im Außerfern erhöht.

Wetterumschwung Freitag

Am Freitag ändert sich die Wetterlage deutlich. Bereits in den Morgenstunden ziehen von Westen her Regenschauer durch. Vorarlberg und Nordtirol verzeichnen wiederkehrende Niederschläge, die am Vormittag auch Salzburg, das Innviertel und das Salzkammergut erreichen. Im Laufe des Nachmittags dehnen sich die Schauer und Gewitter weiter nach Osten aus. Regional bleibt es dennoch niederschlagsfrei, vor allem in den östlichen und südlichen Landesteilen, wo die Sonne länger scheint.

Im Westen lassen die Niederschläge am späten Nachmittag zwischen Bregenz und Innsbruck nach, gefolgt von Auflockerungen. Bei den Temperaturen zeigt sich ein markantes Gefälle: Im Westen bleiben die Höchstwerte bei kühlen 14 Grad, während der Osten und Süden mit bis zu 29 Grad deutlich wärmer bleiben. In 2000 Metern Höhe liegen die Temperaturen zwischen 5 und 12 Grad. An der Alpennordseite und im Osten frischt der Wind merklich auf, in Niederösterreich kann er aus westlicher bis nordwestlicher Richtung kräftig wehen.

Sonniges Wochenende

Der Samstag bringt wieder vermehrt Sonnenschein. In den westlichen Landesteilen zwischen Bregenz und Salzburg beginnt der Tag bereits sonnig, wobei über manchen Tälern anfänglich Nebel liegt. In der östlichen Landeshälfte startet der Tag teilweise noch trüb, doch ab dem Vormittag setzt sich auch hier die Sonne durch. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 20 und 28 Grad, wobei das Inntal die höchsten Werte verzeichnet. In 2000 Metern Höhe werden am Schneeberg 9 Grad gemessen, während in den Ötztaler Alpen bis zu 17 Grad erreicht werden. In Ostösterreich weht zeitweise ein lebhafter Nordwestwind, ansonsten bleibt der Wind schwach.

Der Sonntag zeigt sich erneut überwiegend sonnig. In den frühen Morgenstunden kann sich über einigen Tälern Nebel oder Hochnebel halten. Aus westlicher Richtung ziehen zwar Wolken auf, diese bleiben jedoch zunächst dünn und können erst am Nachmittag in Vorarlberg, Tirol und Salzburg dichter werden. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 22 und 30 Grad. Es kommt mäßiger bis lebhafter Wind aus südlicher bis östlicher Richtung auf, in den Bergregionen kann stellenweise Föhn auftreten.

Auch am Montag zeigt sich die östliche Hälfte Österreichs sonnig und stabil. Im Westen wechseln sich Sonnenschein und dichtere Wolkenfelder ab, begleitet von vereinzelten Regenschauern. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 21 und 28 Grad.

Im weiteren Wochenverlauf nimmt die Niederschlagsneigung auch abseits der Gebirgsregionen wieder etwas zu. Mit einem deutlichen Temperatursturz ist jedoch nicht zu rechnen. Auch in der zweiten Septemberhälfte bleiben die Temperaturen insgesamt auf angenehmem Niveau. Der September 2025 präsentiert sich bisher von seiner außergewöhnlich warmen Seite – die aktuellen Messwerte liegen im oberen Bereich der für diesen Monat typischen Temperaturspanne. Viele Menschen können noch einmal sonnige Tage genießen, bevor es in der kommenden Woche allmählich wechselhafter wird.