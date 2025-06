35 Grad! Nach Hagel-Horror kommt jetzt die Hitzewelle

Sonnenschein und Hitze dominieren die Woche, bevor am Donnerstag eine Kaltfront für kräftige Gewitter sorgt. Die Temperaturen erreichen bis zu 35 Grad.

Am Dienstag zeigt sich ein Zwischenhoch mit überwiegend freundlichem Wetter. Die westliche Strömung bringt zwar nach wie vor sehr warme, jedoch energieärmere Luftmassen ins Land. Bei nur vereinzelten, harmlosen Wolken dominiert meist der Sonnenschein. Im südlichen Bergland steigt nachmittags die Wahrscheinlichkeit für Schauer und Gewitter leicht an, während der größte Teil des Landes trocken und sonnig bleibt. Der Wind weht kräftig bis lebhaft aus westlicher Richtung. Mit Höchstwerten zwischen 26 und 30 Grad präsentiert sich der Tag etwas weniger heiß als zuletzt.

Auch der Mittwoch steht unter dem Einfluss des Zwischenhochs und bringt weitgehend beständiges, sonniges Wetter. Bei nur wenigen, harmlosen Wolken scheint verbreitet die Sonne. Im Tagesverlauf bilden sich über den Gebirgszügen Quellwolken, die von der Silvretta bis zu den Tauern vereinzelt zu lokalen Hitzegewittern anwachsen können. Der Westwind lässt etwas nach und weht nur noch mäßig. Die Temperaturen klettern auf 29 bis 35 Grad, wobei die höchsten Werte im Marchfeld gemessen werden.

Wetterumschwung Donnerstag

Der Donnerstag beginnt im Westen bereits unbeständig, bevor eine Kaltfront aus westlicher Richtung die große Hitze in kräftigen Gewittern entlädt. Bereits in den Morgenstunden ziehen erste Schauer und Gewitter auf, die sich im Laufe des Tages entlang des Alpenbogens ausbreiten. In den Regionen vom Donauraum ostwärts bleibt es zunächst noch länger niederschlagsfrei, ehe gegen Abend auch dort die Neigung zu Schauern und Gewittern zunimmt und der Wind deutlich auffrischt. In der schwülen Luft werden zuvor noch Temperaturen zwischen 28 und 35 Grad erreicht, mit den Spitzenwerten erneut im äußersten Osten.

Beruhigung Freitag

Der Freitag startet mit dichter Bewölkung und einigen Schauern. In der ersten Tageshälfte können lokal auch Gewitter auftreten. Entlang der Voralpen hält sich das unbeständige Wetter bis in den Nachmittag. Im Flach- und Hügelland lockert es hingegen auf, die Niederschläge klingen ab und die Sonne setzt sich durch. Der Nordwestwind weht tagsüber kräftig bis lebhaft, flaut jedoch gegen Abend ab.

Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 25 und 30 Grad.

Gesundheitsrisiken durch extreme Hitze

Die bevorstehende Hitzewelle stellt besonders für ältere Menschen, Kinder und chronisch Kranke ein erhöhtes Gesundheitsrisiko dar. Experten warnen vor Kreislaufbeschwerden, Dehydrierung und Hitzschlag als häufige Folgen der extremen Temperaturen. Besonders problematisch werden die sogenannten „tropischen Nächte“, in denen die Temperaturen nicht unter 20 Grad sinken, was die nächtliche Erholung erschwert und die Kreislaufbelastung zusätzlich verstärken kann.

Schutzmaßnahmen für heiße Tage

Um gesundheitliche Schäden zu vermeiden, empfehlen Mediziner, körperliche Anstrengungen während der Mittagshitze zu vermeiden und ausreichend zu trinken – idealerweise 2-3 Liter Wasser oder ungesüßten Tee täglich. Leichte, luftige Kleidung und ein Sonnenschutz mit hohem Lichtschutzfaktor sind ebenso wichtig wie das Meiden direkter Sonneneinstrahlung zwischen 11 und 15 Uhr. In Wohnräumen hilft regelmäßiges Lüften in den kühleren Morgen- und Abendstunden. Experten raten zudem, abends auf Alkohol und schwere Mahlzeiten zu verzichten, um den Körper während der Nacht nicht zusätzlich zu belasten.