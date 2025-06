Mega-Hitze rollt an: Hier wird es bis zu 37 Grad heiß

**Die Hitzewelle nimmt Kurs auf Österreich – mit Temperaturen bis zu 37 Grad. Der bisherige Jahresrekord von 34,9 Grad könnte schon am Montag fallen.**

Eine Hitzewelle aus dem Südwesten rollt auf Österreich zu. Die warme Luftmasse, die sich derzeit über Südwesteuropa ausbreitet, erfasst zunächst Frankreich und Deutschland, bevor sie am Wochenende auch Österreich erreicht. Zu Beginn der nächsten Woche wird die Hitze dann im gesamten Bundesgebiet spürbar sein, wobei die Temperaturen vielerorts die 30-Grad-Marke überschreiten dürften.

Besonders im Osten des Landes könnte das Thermometer am Montag sogar auf 37 Grad klettern. Wie lange diese Hitzeperiode anhält, lässt sich derzeit noch nicht genau vorhersagen – entscheidend wird die weitere Entwicklung des Hochdruckgebiets über Mitteleuropa sein.

Temperaturrekorde erwartet

Der bisherige Temperaturrekord für 2025 in Österreich wurde am vergangenen Sonntag in Ferlach in Kärnten mit 34,9 Grad Celsius registriert, wie die Österreichische Unwetterzentrale auf X mitteilte. Dieser Wert könnte jedoch schon bald übertroffen werden, denn für Montag prognostizieren Meteorologen erstmals in diesem Jahr Temperaturen jenseits der 35-Grad-Marke.

Als wahrscheinlichster Kandidat für den neuen Höchstwert gilt Villach. In der Kärntner Stadt wurden seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Monat Juni erst neunmal Temperaturen über 35 Grad gemessen.

Landwirtschaft und Wasserversorgung unter Druck

Die Auswirkungen der Hitzewelle dürften über das bloße Temperaturempfinden hinausgehen. Bereits jetzt warnen Experten vor den Folgen für die Landwirtschaft. Mehrere Wettermodelle deuten auf wochenlange Trockenheit und kaum Niederschläge hin – besonders im ohnehin niederschlagsärmeren Osten Österreichs könnte dies die Wasserversorgung zunehmend belasten.

Was Meteorologen besonders beunruhigt: Die aktuelle Hitzewelle scheint nur der Auftakt für einen außergewöhnlich heißen Sommer zu sein. Stabile Hochdrucklagen könnten in den kommenden Monaten weitere Hitzewellen und längere Trockenperioden verursachen. Die Wahrscheinlichkeit für neue Temperaturrekorde wird von mehreren Wetterdiensten als hoch eingeschätzt, was die Gefahr von Ernteausfällen und Belastungen für Wälder und Gewässer weiter erhöht.