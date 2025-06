Heidi Klum hat entschieden: GNTM-Gewinnerin ist eine Serbin!

Zwei strahlende Gesichter, zwei Karrieren am Start: Bei GNTM triumphieren Daniela und Moritz, während die Wiener Finalisten knapp das Nachsehen haben.

Die Jubiläumsstaffel von „Germany’s Next Topmodel“ hat ihre Sieger gefunden: Daniela Djokic aus Ostfildern und Moritz Rüdiger aus Berlin setzten sich im Finale der 20. Ausgabe durch. Die 20-jährige Stuttgarterin und der 19-jährige Berliner überzeugten Jury-Chefin Heidi Klum am Donnerstagabend und ließen die Wiener Finalisten Magdalena (21) und Pierre (22) knapp hinter sich. Auf den dritten Plätzen landeten Jannik (22) aus Schleswig-Holstein und die 19-jährige Zoe aus dem Kölner Umland.

Die 52-jährige Klum inszenierte zum Jubiläum ein besonderes Finale, bei dem zunächst die früheren Titelträger im Rampenlicht standen. Die aktuellen Kandidaten mussten sich gedulden – erst gegen 23.30 Uhr durften sie die Bühne betreten. Als krönender Abschluss der Jubiläumsstaffel hob Klum schließlich die Arme von der gebürtigen Serbin Daniela und Moritz in die Höhe. Mit ihrem Triumph sichern sich die beiden Nachwuchsmodels auch ein Coverfoto auf der deutschen Juli-Ausgabe des Modemagazins „Harper’s Bazaar“.

Während viele Castingformate kommen und gehen, beweist „Germany’s Next Topmodel“ seit zwei Jahrzehnten Durchhaltevermögen. Zum runden Geburtstag zelebrierte Klum ihre Sendung mit einem besonderen Konzept: Die bisherigen 20 Siegerinnen und Sieger standen beim großen Finale am Donnerstag besonders im Fokus.

Die Sieger-Profile

Die platinblonde Daniela galt von Anfang an als heiße Anwärterin auf den Titel. Während der Staffel konnte sie in einer einzigen Folge gleich drei Jobs für sich verbuchen. Die angehende Studentin hat jedoch auch einen Plan B: Sollte es mit der Modelkarriere nicht klappen, möchte sie Lehrerin für Englisch und Deutsch werden.

„Für mich war immer klar: Studieren ist auch ein Wunsch von mir. Und das lässt sich heutzutage ganz gut mit dem Modeln vereinen“, erklärte sie gegenüber der Bild-Zeitung.

Moritz, der jüngste Teilnehmer der Staffel, wurde von seiner Mutter für die Show angemeldet und galt als Nesthäkchen der Gruppe. Mit insgesamt fünf ergatterten Jobs während der Staffel krönte er nun seine Teilnahme mit dem Gesamtsieg. Nach seinem Triumph zeigte er sich überwältigt: „Ich kann mich nicht erinnern, dass ich so ein Gefühl schon mal in meinem Leben hatte. Das ist einfach verrückt.“

Österreichs Finalisten

Die österreichischen Hoffnungsträger im Finale gingen leer aus: Der 22-jährige Pierre, der seinen Job als Bankmitarbeiter in Wien für eine Modelkarriere aufgab, konnte trotz Publikumsliebling-Status den Sieg nicht erringen. Auch die 21-jährige Jus-Studentin Magdalena aus Wien, die für die Show ein radikales Umstyling wagte, musste sich mit dem zweiten Platz begnügen.

Mit ihrem Sieg reiht sich Daniela in die lange Liste der GNTM-Gewinnerinnen ein. Moritz hingegen ist erst der zweite männliche Titelträger in der Geschichte der Sendung – Männer dürfen erst seit der vergangenen Staffel an dem Format teilnehmen.

Im Rahmen der Jubiläumsshow versammelten sich alle bisherigen Siegerinnen sowie der erste männliche Gewinner Jermaine für einen gemeinsamen Laufstegauftritt im Kölner Studio.

Was die GNTM-Sieger 2025 gewinnen

Als Gewinner der Jubiläumsstaffel dürfen sich Daniela und Moritz über attraktive Preise freuen: Neben dem Preisgeld in Höhe von jeweils 100.000 Euro werden sie gemeinsam auf dem Cover der deutschen Juli-Ausgabe von „Harper’s Bazaar“ zu sehen sein und eine exklusive Fotostrecke im Magazin erhalten. Zudem wartet auf das Siegerduo eine Werbekampagne für L’Oréal, die sie zusammen mit Heidi Klum umsetzen werden.

Daniela stellte während der Staffel einen beeindruckenden Rekord auf. Sie ergatterte in einer einzigen Folge gleich drei Modeljobs für renommierte Marken wie „Sports Illustrated“, „InStyle“ und Zadig & Voltaire – ein bisher einmaliger Erfolg in der GNTM-Geschichte. Experten und Branchenbeobachter sehen in beiden Siegern vielversprechende Newcomer. Besonders ihre Vielseitigkeit wurde während der gesamten Staffel von der Jury hervorgehoben.

Die beiden sind zudem die ersten Gewinner eines Doppelfinales mit getrennten Wettbewerben für Frauen und Männer, was ein Novum in der Geschichte der Sendung darstellt. Mit der Erweiterung des Formats auf männliche Teilnehmer hat Heidi Klum die Show im vergangenen Jahr neu positioniert – offensichtlich mit Erfolg, wie die hohen Einschaltquoten und das große Medienecho zeigen.