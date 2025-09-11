4.000 Euro im Taxi vergessen – was der Fahrer damit machte

Ein Wiener Taxifahrer hat seine Ehrlichkeit unter Beweis gestellt, als er eine mit 4.000 Euro gefüllte Geldbörse zurückgab.

Der 48-jährige James A., der bereits seit zwei Jahrzehnten für Taxi 40100 tätig ist, entdeckte in seinem Fahrzeug die Brieftasche eines Schweizer Touristen, die neben dem beträchtlichen Bargeldbetrag auch verschiedene Ausweisdokumente und Kreditkarten enthielt. Der gewissenhafte Fahrer sorgte umgehend für die Rückgabe an den rechtmäßigen Eigentümer und erhielt dafür einen Finderlohn von 100 Euro. Diesen möchte er mit der Mitarbeiterin des Callcenters teilen, die maßgeblich an der Lösung des Falls beteiligt war.

Vorbildliche Ehrlichkeit

Die Generalsekretärin von Taxi 40100, Eveline Hruza, die seit März 2021 für die interne und externe Kommunikation des Unternehmens verantwortlich ist, würdigte die vorbildliche Handlung mit einer Geschenkbox und lobenden Worten für den Mitarbeiter. Für James A. selbst ist sein Verhalten eine Selbstverständlichkeit. „Handys finde ich alle zwei Monate in meinem Taxi. Ich bringe immer alles den Kunden zurück. Das gehört sich so!“, erklärte der Taxifahrer.

Das ehrliche Verhalten passt zu den Unternehmensstandards von Taxi 40100, das die Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit seiner Fahrer besonders hervorhebt. Laut einer aktuellen Studie fühlen sich 94 Prozent der Wiener Kundinnen und Kunden sehr oder eher sicher, wenn sie mit einem Taxi von Taxi 40100 unterwegs sind. Ehrlichkeitsfälle wie die Rückgabe von Wertgegenständen werden von dem Unternehmen regelmäßig dokumentiert und öffentlich kommuniziert.

Für den Taxifahrer gehört Ehrlichkeit offenbar zum beruflichen Selbstverständnis.