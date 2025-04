450-mal stärker als Zucker! Heimliche Rezeptur-Änderung bei Coca-Cola

Coca-Cola hat erneut still und leise an der Rezeptur eines seiner Bestseller gedreht. Wie nun bekannt wurde, enthält Coke Zero seit September 2024 Stevia-Extrakt – einen pflanzlichen Süßstoff, der als natürliche Alternative zu herkömmlichen Süßungsmitteln gilt.

Die Änderung wurde zunächst auf dem US-Markt eingeführt, wo der neue Inhaltsstoff am Ende der Zutatenliste auf Flaschen und Dosen aufscheint. Wie ein Unternehmenssprecher bestätigte, wurde Stevia bereits Ende 2023 der US-amerikanischen Coca-Cola Zero Sugar-Rezeptur hinzugefügt.

In Europa enthält das Getränk seit Anfang 2024 enzymatisch hergestellte Steviolglycoside (E960c) – einen pflanzlichen Süßstoff, der etwa 450-mal süßer als herkömmlicher Zucker ist.

In sozialen Medien sorgt die Geschmacksänderung bereits für Diskussionen. Während manche Konsumenten die Verwendung des natürlichen Süßstoffs begrüßen, äußern andere Unzufriedenheit mit dem veränderten Geschmacksprofil des kalorienfreien Getränks.

Frühere Rezepturänderungen

Der Getränkeriese hat in der Vergangenheit mehrfach die Rezepturen seiner Produkte angepasst. Coke Zero selbst durchlief bereits 2017 und 2021 bedeutende Veränderungen, die vom Publikum überwiegend positiv aufgenommen wurden.

Doch im kollektiven Gedächtnis des Unternehmens ist besonders ein Rezepturwechsel verankert: 1985 führte Coca-Cola mit „New Coke“ eine komplett überarbeitete Version seines Hauptprodukts ein – mit katastrophalen Folgen. Konsumenten legten Vorräte der Originalversion an und blockierten die Telefonleitungen des Konzerns mit Beschwerden.

Stille Einführung

„Täglich gingen 1.500 Anrufe auf der Verbraucher-Hotline ein – fast viermal so viele wie vor der Umstellung“, heißt es im Unternehmensblog. Nach nur drei Monaten musste Coca-Cola die Notbremse ziehen und brachte die ursprüngliche Rezeptur als „Coca-Cola Classic“ zurück.

Ob die aktuelle Rezepturänderung bei Coke Zero ähnliche Wellen schlagen wird, bleibt abzuwarten. Es wäre nicht der erste Versuch des Konzerns, mit Stevia-Produkten zu punkten. Bereits 2013 brachte Coca-Cola die kalorienreduzierte „Coca-Cola Life“ auf den Markt, die jedoch 2020 wegen unzureichender Verkaufszahlen wieder eingestellt wurde.

Für die 2018 in Neuseeland getestete „Coca-Cola Stevia No Sugar“ investierte das Unternehmen nach eigenen Angaben „tausende Stunden“ in die Entwicklung.

Diesmal hat der Konzern jedenfalls auf große Ankündigungen verzichtet und die Änderung nahezu geräuschlos vollzogen.