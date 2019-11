5 Charaktereigenschaften, die uns zum Erfolg führen

Martina Đokić – eine lizensierte NLP-Trainerin und Unternehmerin aus Banja Luka befasst sich in ihrer Kolumne „Ich mache, was ich will und nicht nur das, was ich darf“ mit verschiedensten Themen rund um Kommunikationstechniken und Methoden zur Veränderung psychischer Abläufe im Menschen. Die KOSMO-Leser versorgt sie nun in unserer mehrteiligen Serie mit wertvollen Tipps für den Alltag…



Wir wollen es wissen

Kennen Sie diese Menschen, die unter einem Glücksstern geboren sind?

Die, denen irgendwie alles gelingt? Die, die immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind? Es gibt sie überall, sie sind hier um uns herum und genießen die Chancen, die sich ihnen bieten, und die Erfolge, die ihnen zufallen. Irgendwie schaffen sie es, immer inspiriert und agil zu sein. Ständig sind sie mit irgendetwas beschäftigt, immer kommen sie rechtzeitig und kennen jeden, als wachte irgendein Superstern über ihrem Leben.

Aber ist es tatsächlich ein Glückstern, der ihnen hilft? Haben sie wirklich all diese tollen Chancen schon in die Wiege gelegt bekommen? Oder gibt es nur irgendetwas, was sie vielleicht ein bisschen anders, ein bisschen besser, ein bisschen schlauer, ein bisschen mutiger machen als andere?

Wir wollen es wissen!

Schon in den 70-er Jahren fand man heraus, dass Erfolg eine Struktur hat und dass diese Struktur aus einer Reihe von Lebenseinstellungen, Methoden, Strategien, Prinzipien, oder wie immer man es nennen will, besteht, die der Einzelne zu seinen Standards, seinen Funktionsweisen und seinen Lebensregeln macht. Es gibt also wirklich ein Verhalten, das den Unterschied macht, Entscheidungen, die uns ermöglichen, dass auch wir diesen Glücksstern finden, und Wege, die uns zur rechten Zeit an den rechten Ort führen.

Die gute Nachricht ist, dass es, obwohl der Erfolg eine Struktur hat, keine einheitliche Definition gibt, was Erfolg eigentlich ist. Denn jeder von hat seine ganz eigene Idee vom Erfolg, den er oder sie erzielen will, und das ist der einzige Erfolg, über den es sich nachzudenken lohnt. Alle fremdbestimmten Ideen darüber, was für uns gut, wichtig und richtig ist, werden niemals zu dem Gefühl von Zufriedenheit, Erfülltheit und Fortschritt führen, das unser persönlicher Erfolg mit sich bringt.

Packen Sie daher in Ihren Koffer die Visionen von Ihrem schönsten Erfolg, schnallen Sie sich an und wir brechen langsam auf auf unsere Reise durch die Charaktereigenschaften, die uns an das gewünschte Ziel bringen.

