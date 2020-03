5-Sterne-Hotels: Kroatische Stadt Nummer Eins bei Preis-Leistung

Die dalmatinische Stadt wurde im Rahmen einer Studie über höherpreisige Unterkünfte, durchgeführt von „The Hotel Guru“ zum eindeutigen Sieger auserkoren.

Der „Hotel Guru“ sah sich verschiedenste Tourismusziele in der ganzen Welt an und verglich den Preis für Nächtigungen in 5-Sterne-Hotels. Hierbei zeichnete sich ein Trend ab: europäische Hotels sind im globalen Vergleich viel erschwinglicher.

Dubrovnik Platz 1

Beim Städtevergleich gewann Dubrovnik. Eine Nacht in einem 5-Sterne-Hotel in der dalmatinischen Stadt kostet durchschnittlich 120 Euro. Im Vergleich dazu belaufen sich die Kosten für eine Nächtigung in einem vergleichbaren Hotel in Wien auf rund 240 Euro und in Venedig muss man sogar 500 Euro hinblättern.

Gleichzeitig werden die Dubrovniker Luxus-Unterkünfte von Hotelgästen kaum woanders besser bewertet. Die Kundenbewertungen waren für die Erstellung der Liste von großer Wichtigkeit, da die Kriterien für ein 5-Sterne-Hotel von Land zu Land unterschiedlich sind.

