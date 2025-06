„50 Top Pizza Europa 2025“: Wiener Pizzeria unter Europas Top 3

Eine Wiener Pizzeria zählt erneut zu den besten Europas. Bei der Präsentation der „50 Top Pizza Europa 2025“-Liste in Madrid konnte die Via Toledo Enopizzeria aus Wien-Josefstadt ihren dritten Platz verteidigen. Das von Francesco Calo geführte Lokal teilt sich diese Position mit der Pizzeria Sartoria Panatieri aus Barcelona.

An der Spitze des Rankings gab es wenig Veränderung: Die Londoner Pizzeria Napoli on the Road behauptete wie im Vorjahr den ersten Platz, während der spanische Newcomer Baldoria aus Madrid den zweiten Rang erreichte.

Francesco Calo zeigte sich auf Instagram bewegt über die wiederholte Auszeichnung: „Jahr für Jahr auf dem Podium zu stehen, ist eine unglaubliche Ehre, aber auch eine echte Herausforderung.“ Es ist nie einfach, an der Spitze zu bleiben – es erfordert Hingabe, Beständigkeit, Leidenschaft und Weitblick.“ Im vergangenen Jahr erhielt Calo zusätzlich einen Sonderpreis für seine Kreation „Nero di Marinara“, die die Jury vollständig überzeugte.

Europas Top-Pizzerien

Die vollständige Top-50-Liste umfasst Pizzerien aus ganz Europa: Auf den Plätzen vier und fünf folgen 50 Kalò aus London und IMperfetto aus dem französischen Puteaux. Deutschland ist mit Pizza Zulu aus dem bayerischen Fürth auf Platz sechs vertreten, während die Niederlande mit nNea aus Amsterdam auf Rang sieben folgen. Die Top Ten komplettieren Fratelli Figurato (Madrid), Sapori Italiani U Taliana (Bratislava) und Forno d’Oro (Lissabon).

Weitere Platzierungen sind: La Balmesina (Barcelona) und La Piola Pizza (Brüssel) teilen sich Platz elf, gefolgt von Surt (Kopenhagen), Stile Napoletano (Chester), Demaio (Bilbao), Franko’s Pizza & Bar (Zagreb), Little Pyg (Dublin), Matto Napoletano (Skopje), Zielona Górka (Pabianice) und da PONE (Zürich) auf den Rängen zwölf bis zwanzig.

Die Plätze 21 bis 30 belegen: Babette (Stockholm), La Pizza è Bella (Antwerpen), Forza (Helsinki), MaMeMi (Kopenhagen), 450°C (Turku), L’Antica Pizzeria (London), Pietra (Belgrad), Pizza Nuova (Prag), Ciao a Tutti (Warschau) und Oobatz (Paris).

Weitere Auszeichnungen

Auf den Positionen 31 bis 40 finden sich: Buon Appetito (Burgess Hill), Arte Bianca (Sagres), Roco (Paris), Majstor i Margarita (Belgrad), NAPIZZA (Nürnberg), Infraganti (Alicante), La Manifattura (Paris), Calvello’s (München), Fimmina (Paris) und Gasparic (Girona).

Die letzten zehn Plätze gehen an: Belli di Mamma (Budapest), Margherita Pizzeria (Tallinn), Kytaly (Genf), ’naPizzà (Brüssel), Villa Severino (Helsinki), ZANO (Iași), Mamma Pizza (Oslo), Bottega Ceccarelli (Braunschweig), Filo D’olio – Sarıyer (Istanbul) und O’Panuozzo (Utrecht).

Italien wird in diesem Ranking traditionell separat bewertet – die italienische Bestenliste erscheint erst im Juli.

Der Grund: Im Ursprungsland der Pizza ist die Dichte an erstklassigen Betrieben besonders hoch.