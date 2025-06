Windböe schleudert Kinder aus Hüpfburg – Augenzeugen unter Schock (VIDEO)

Eine Windböe erfasste die ungesicherte Hüpfburg, zwei Kinder stürzten aus zehn Metern Höhe. Der Vorfall auf einem südafrikanischen Schulfest endete mit schweren Verletzungen.

Ein Hüpfburg-Unfall überschattete am vergangenen Wochenende ein Schulfest in Krugersdorp bei Johannesburg. Wie die südafrikanische Zeitung „The Citizen“ berichtet, wurden zwei Kinder schwer verletzt, als eine Windböe die aufblasbare Spielanlage an der Grundschule Laerskool Protearif erfasste. Aufnahmen des Vorfalls dokumentieren den erschreckenden Moment: Während zwei Kinder im Inneren der bunten Hüpfburg spielten, löste sich diese plötzlich vom Boden.

Der verzweifelte Versuch einer Frau, die Konstruktion festzuhalten, scheiterte. Die Windböe riss die Anlage in die Höhe, wobei die Kinder aus etwa zehn Metern auf eine Grasfläche geschleudert wurden. Herbeieilende Eltern konnten den Sturz nicht mehr verhindern.

Schwere Verletzungen

Die verletzten Kinder mussten umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Laut „The Citizen“ erlitt eines der Opfer einen Schädelbruch, das andere einen Armbruch. In einer Mitteilung der Bildungseinrichtung wurde der stabile Zustand beider Kinder bestätigt.

Mittlerweile gibt es starke Indizien für gravierende Sicherheitsmängel beim Aufbau der Spielanlage. Offenbar fehlte jegliche Bodenbefestigung durch Heringe oder Seile. Ein Augenzeuge erklärte gegenüber „The Citizen“: „Ich habe das Video mehrfach angesehen. Andere aufblasbare Objekte waren zwar gesichert, aber die Hüpfburg schien in keiner Weise am Boden verankert zu sein.“

Ähnliche Vorfälle

Solche Unfälle sind keine Seltenheit. Erst im vergangenen Jahr wurden beim Elbefest in Magdeburg neun Personen verletzt, darunter sechs Kinder, als eine ungesicherte Hüpfburg von einer Windböe erfasst und in die Elbe geweht wurde.