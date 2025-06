Kroatien: Urlauber fliehen vor Preisexplosion

Die Euroumstellung trifft Kroatiens Tourismus hart – Gäste bleiben aus

Die Frage, was den kroatischen Tourismusbetrieben in den kommenden Sommermonaten bevorsteht, bereitet vielen Sorgen. Die Buchungszahlen sind rückläufig, während die Kosten steigen. „Für uns wird einfach alles teurer – von den Energiekosten über die Mieten bis hin zu den Personalkosten“, erklärt Gastronom Danielli Nikolla. Vor der Euro-Einführung reichten 150 Kuna (frühere kroatische Währung) für eine ordentliche Mahlzeit im Restaurant.

Heute bekommt man für denselben Betrag von umgerechnet 20 Euro nur noch eine bescheidene Portion.

Auch ausländische Gäste spüren die Preiserhöhungen. Ein erfahrenes Reisepaar aus England zeigt sich überrascht: „Wir hatten erwartet, dass Kroatien deutlich günstiger ist. Besonders beim Essen zahlt man mehr als gedacht, und auch die Unterkünfte sind teurer als erwartet.“

Buchungsrückgänge spürbar

In Omis, einem bei tschechischen Urlaubern traditionell beliebten Ort an der kroatischen Küste, gibt sich die lokale Tourismusgemeinschaft noch gelassen. Man versichert, dass die Gästezahlen aus Tschechien nicht unter dem Vorjahresniveau liegen – wobei die tatsächliche Entwicklung erst in der Hauptsaison sichtbar wird.

„Vor allem größere Hotels der niedrigeren Preiskategorie kämpfen mit Buchungsrückgängen. Bei ihnen zeigt sich bereits, dass die Vorsaison schwächer ausfällt als üblich“, betont Marko Vitali, Leiter für Speisen und Getränke in einem der Hotels.

Angespannte Lage

Auch in Split ist die Lage angespannt. Abseits des Stadtzentrums bleibt der große Touristenansturm bislang aus. Die Situation bereitet vielen Betrieben Kopfzerbrechen, da die gesamte Branche nach der Währungsumstellung mit höheren Kosten bei gleichzeitig zurückhaltenden Gästen zu kämpfen hat.

