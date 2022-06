500 Euro für alle – Es gibt einen Haken!

Alle erwachsenen Österreicher erhalten ab Oktober 500 Euro – jedoch gibt es eine Voraussetzung. Das müsst ihr jetzt wissen.

Milliarden gegen Teuerung

Die Bundesregierung will mit dem neuen Paket den Österreichern das Geld zurückgeben, welches ihnen durch die Inflation genommen wurde. Das Paket umfasst insgesamt 28 Milliarden Euro und das bis 2026. Betroffene Gruppen und Familien sind der Fokus.

Klima- und Extrabonus aufs Konto überwiesen

Anti-Teuerungsbonus wird zur gleichen Zeit mit dem Klimabonus überwiesen, da so kein neuer Mechanismus für die Bonuszahlung geschaffen werden muss. “Als Jugendsprecherin freut es mich besonders, dass sich viele wichtige Maßnahmen für Kinder und Jugendliche sowie Familien darin wiederfinden. So wird etwa die Erhöhung des Familienbonus auf 2.000 Euro und auch die Erhöhung des Kindermehrbetrags auf 550 Euro vorgezogen. Zudem gibt es die ‘Sonder-Familienbeihilfe’ in Höhe von 180 Euro pro Kind im August. Auch der Digi-Scheck für Lehrlinge (bis zu dreimal 500 Euro pro Jahr) wird bis 2024 verlängert”, ging Reiter auch auf die bereits gestern im Budgetausschuss beschlossenen Maßnahmen ein.

Voraussetzung für Bonus

“Mit diesem neuen Paket wird den Menschen das Geld zurückgegeben, das ihnen durch die Inflation genommen wurde.” Insgesamt umfasst es ein Volumen von rund 28 Milliarden Euro bis 2026 und teilt sich in kurzfristige Entlastungsmaßnahmen, die bereits heuer spürbar werden, und strukturelle Maßnahmen auf. „Unter die noch heuer wirksamen Sofortmaßnahmen fallen auch 500 Euro für jeden und jede über 18 Jahre. Der Klimabonus gilt auch als Abfederung der neuen CO2-Steuer (CO2-Bepreisung), die auf Oktober verschoben wird“, so Reiter weiter.

Alle Personen die in Österreich leben müssen mindestens 183 Tage pro Kalenderjahr den gleichen Wohnsitz haben. Sie haben Anspruch auf die Auszahlung, die ohne Antrag automatisch an die betroffenen Personen erfolgt. “Mit dem Klimabonus setzen wir einen weiteren wichtigen Schritt, um die Menschen in der Teuerungswelle zu unterstützen”, so Reiter.

Quelle: Heute , Finanz