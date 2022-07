55-Jähriger stiehlt Kupferkabel im Wert von 150.000 Euro

Ein halbes Jahr lang nahm sich der Österreicher immer mal wieder ein paar Kupferkabel mit. Der Gesamtschaden wird auf 150.000 Euro geschätzt.

Das Landeskriminalamt Wien hat letzte Woche gemeinsam mit dem Stadtpolizeikommando Donaustadt einen mutmaßlichen Kupferdieb auffliegen lassen. Ein 55-jähriger Österreicher wurde festgenommen.

Zwischen Dezember 2021 und Juli 2022 soll der Mann in Baustellen eingebrochen haben. Die Baustellen befanden sich hauptsächlich in Wien. Dabei soll er mehrere Tonnen Kupferkabel entwendet haben. Die heiße Ware wurde dann vermutlich an zwei Altmetall-Firmen in Wien und Niederösterreich verkauft.

Damit soll ein Schaden von mindestens 150.000 Euro verursacht worden sein. Die Polizei nahm den 55-Jährigen letzte Woche auf offener Straße im Bezirk Floridsdorf fest. Im PWK des Österreichers fanden die Beamten etwa 240 Kilogramm Kupferkabel vor. Der Verdächtige verweigerte die Aussage. Er wurde in eine Justizanstalt in Niederösterreich gebracht.

Quelle: LPD Wien