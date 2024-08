55 Prozent der AMS-ler sind Ausländer: Das sind die stärksten Nationen

In Wien ist die Arbeitsmarktsituation für ausländische Staatsbürger besonders angespannt. Laut aktuellen Zahlen des Arbeitsmarktservice (AMS) besitzen 55,2 Prozent der in Wien gemeldeten Arbeitslosen und Schulungsteilnehmer nicht die österreichische Staatsbürgerschaft. Zum Vergleich: In den restlichen acht Bundesländern liegt dieser Anteil bei 31,8 Prozent.

Die Detailanalyse der Arbeitsmarktzahlen zeigt, dass in Wien insgesamt 145.046 Personen arbeitslos sind, von denen 80.121 Ausländer sind. Die häufigsten Herkunftsländer dieser Arbeitslosen sind Syrien (20.320 Personen), Serbien (8.094 Personen), Afghanistan (5.735 Personen), Türkei (5.183 Personen) und Rumänien (4.227 Personen).

Im restlichen Österreich, ohne Wien, sind 196.723 Personen arbeitslos, davon 62.578 Ausländer. Hier sind Rumänien (6.974 Personen), Türkei (5.570 Personen), Syrien (5.067 Personen), Deutschland (4.888 Personen) und Ungarn (4.261 Personen) die am stärksten vertretenen Nationen unter den Arbeitslosen.

Lesen Sie auch: Im Spar gilt ab sofort strenges Alkohol-Verbot!Viele Gäste sind von dieser neuen Regelung wenig begeistert.

Im Spar gilt ab sofort strenges Alkohol-Verbot!Viele Gäste sind von dieser neuen Regelung wenig begeistert. Billa, Müller & Co. rufen dieses Produkt zurück!Alnatura informiert alle Kunden über einen Produktrückruf. Alnatura ruft vorsorglich das folgende Produkt zurück: Alnatura „Käsegebäck Gouda“ mit dem

Billa, Müller & Co. rufen dieses Produkt zurück!Alnatura informiert alle Kunden über einen Produktrückruf. Alnatura ruft vorsorglich das folgende Produkt zurück: Alnatura „Käsegebäck Gouda“ mit dem Kampf gegen Mpox-Pandemie: WHO fordert 135 Millionen DollarDie WHO schätzt einen Finanzbedarf von 135 Millionen Dollar zur Eindämmung der Mpox-Pandemie in den nächsten sechs Monaten.

80 Prozent Arbeitslose

Besonders auffällig ist, dass 80 Prozent aller arbeitslosen Syrer in Österreich in Wien leben. Auch bei anderen Nationalitäten ist der Anteil hoch: 76 Prozent der arbeitslosen Polen und 74 Prozent der arbeitslosen Serben leben in Wien. Im Gegensatz dazu sind nur 33 Prozent der arbeitslosen Österreicher in Wien gemeldet.