6 Dinge, für die wir das meiste Geld verschwenden!

Eigentlich wollen wir ja sparen, wo wir können. Allerdings schmeißen wir mit machen Dingen das Geld buchstäblich aus dem Fester.

1. Weggeworfenes Essen

Circa ein Drittel der Lebensmittel landen wieder auf dem Müll. Pro Kopf wird jährlich 35 Kilogramm Essen in Österreich unnötigerweise weggeworfen. Die meisten Gründe sind mehr als banal, vor allem „Fehlkäufe“, sowie „ich hab darauf heute doch keine Lust“ stehen auf der Liste ganz weit oben. Oftmals sind allerdings auch Angebote und Großpackungen schuld daran, dass das Essen in den Haushalten verdirbt.

2. Zigaretten

Rauchen ist nicht nur ungesund, sondern auch teuer. Wenn man davon ausgeht, dass eine Packung Zigaretten rund 5 Euro kostet und man täglich eine ganze raucht so sind das unglaubliche 1825 Euro im Jahr – eine Summe für welche man mit Sicherheit auch schön in den Urlaub fahren kann.

3. Fitnesstudio-Gebühren

„Hauptsach, hauptsach“ lautet bei vielen die Devise. Es gibt tausende, die eine Mitgliedskarte für eines der Fitnessstudios besitzen, aber es so gut wie von innen gesehen haben. Das ist eindeutig rausgeschmissene Kohle, die man besser in etwas anderes investieren kann – oder man fängt einfach an, wirklich trainieren zu gehen.

