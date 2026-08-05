79-Jähriger und sein Hund sterben bei Zugunglück

Ein unbeschrankter Bahnübergang, ein Senior mit Hund – und ein Zug, den niemand kommen sah. Das Unglück im Münsterland endet tragisch.

Am Dienstagabend ereignete sich in der Nähe von Havixbeck im Münsterland ein tödliches Unglück. Ein 79-jähriger Mann war dabei, einen unbeschrankten Bahnübergang zu überqueren – sein Hund an seiner Seite. Nach Angaben der Polizei dürfte der Senior den herannahenden Zug in diesem Moment nicht wahrgenommen haben.

Tödlicher Zusammenstoß

Das Schienenfahrzeug erfasste den Mann und das Tier mit voller Wucht. Beide erlitten dabei so schwerwiegende Verletzungen, dass für sie jede Hilfe zu spät kam – sie starben noch am Unfallort.

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Im Anschluss an das Unglück musste die betroffene Bahnstrecke für etwa vier Stunden vollständig gesperrt werden.

Die Polizei leitete umgehend Ermittlungen ein, um den genauen Hergang des Vorfalls zu klären.