81-Jährige vertreibt Taschendieb

In einem unerwarteten Akt der Zivilcourage hat eine 81-jährige Wienerin am Dienstagmittag einen versuchten Raubüberfall in Wien-Liesing vereitelt. Ein 15-jähriger syrischer Staatsbürger hatte vergeblich versucht, ihr die Handtasche zu entreißen. Er wurde unmittelbar nach dem Vorfall von der Polizei festgenommen.

Die Seniorin war gegen 12.15 Uhr vom Bahnhof Liesing auf dem Heimweg, als sie auf den jungen Mann traf. Dieser startete wenige Meter vor ihr einen Sprint, in der Absicht, ihr im Vorbeirennen die Handtasche zu entreißen. Doch die resolute Dame ließ ihr Hab und Gut nicht los.

Hautabschürfungen

Trotz des gescheiterten Raubversuchs musste die Frau einen hohen Preis zahlen. Sie stürzte und zog sich dabei Hautabschürfungen zu. Der 15-Jährige, der seinen Plan durchkreuzt sah, machte es den Einsatzkräften einfach. Er setzte sich in unmittelbarer Nähe des Tatortes auf eine Bank, wo er von Beamten des Stadtpolizeikommandos Liesing, die gerade die Täterbeschreibung von der Frau erhalten hatten, festgenommen wurde.

Die 81-Jährige wurde vom Sozialmedizinischen Dienst in ein Spital gebracht, während das Landeskriminalamt Wien die weiteren Ermittlungen übernahm. Dieser Vorfall zeigt einmal mehr, dass Zivilcourage, auch in hohem Alter, nicht zu unterschätzen ist.