82-jähriger Veteran erhält überraschende Spende um Pension antreten zu können

In einer Welt, in der der Wert eines Menschen oft anhand seines Alters und seiner Produktivität gemessen wird, ist die Geschichte von Warren „Butch“ Marion eine Erinnerung an das, was wirklich zählt. Beim Einkauf in einem Walmart traf der Unternehmer Rory McCarty auf den 82-jährigen Butch, der trotz seines Alters noch immer als Kassierer arbeitete. Bewegt von Butchs Engagement und seiner Lebensgeschichte, entschied sich McCarty, etwas zu unternehmen.

Warren Marion, besser bekannt als Butch, ist ein 82-jähriger Mann mit einer beeindruckenden Lebensgeschichte. Seit seinem elften Lebensjahr hat er gearbeitet, diente in der US-Marine und steht heute noch für Acht- bis Neun-Stunden-Schichten bei Walmart an der Kasse.

Aufruf zum Handeln

Rory McCarty, ein Unternehmer, der auf Butch während eines Einkaufs bei Walmart traf, war tief berührt von dessen Situation. Er entschied sich, auf der Spendenplattform „GoFundMe“ eine Aktion zu starten. „Ich wollte diesem Navy-Veteranen helfen, den Rest seines Lebens auf Reisen zu gehen, um seine Kinder in Florida zu sehen“, schrieb er auf der Plattform. „Ihn für acht Stunden am Stück von den Füßen holen. Und die Dinge zu tun, die er gerne tun würde, die er aber aus finanziellen Gründen nicht tun kann.“

Virale Unterstützung

Um auf seine Aktion aufmerksam zu machen, veröffentlichte McCarty ein Video auf TikTok, in dem Butch zu sehen ist. „Habt ihr das Video gesehen, in dem ein junger Mann fast 200.000 Euro gesammelt hat, damit seine 81-jährige Kollegin in den Ruhestand gehen kann? Dasselbe sollten wir für Butch tun. Wer würde spenden?“, fragte er seine Follower. Innerhalb kürzester Zeit verbreitete sich das Video viral und wurde über drei Millionen Mal aufgerufen.

Beeindruckende Spende

Die Resonanz auf McCartys Aufruf war überwältigend. Am ersten Tag kamen bereits 81.000 US-Dollar zusammen, und nach einem Monat hatten mehr als 5.000 Menschen insgesamt 123.955 US-Dollar (circa 116.000 Euro) für Butch gespendet. Nach Abzug der Gebühren von GoFundMe konnte McCarty Butch einen Scheck über 108.000 US-Dollar (circa 100.000 Euro) übergeben.

Die Reaktionen auf McCartys Aktion waren überwältigend positiv. „Ich möchte euch so sehr dafür danken, was ihr für meinen Opa getan habt“, schrieb Butchs Enkel unter einem der TikTok-Videos. Die Aktion hat nicht nur Butchs Leben verändert, sondern auch eine Welle der Solidarität und des Mitgefühls in der Online-Community ausgelöst. McCarty und Butch haben seitdem eine Freundschaft entwickelt, die über die Aktion hinausgeht. „Ich hoffe, Sie bleiben mit ihm in Kontakt“, schrieb ein Follower. „Geld ist nicht alles. Freundschaft ist viel besser – besonders, wenn die meisten älteren Menschen Einsamkeit erleben.“