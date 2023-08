Großmutter lässt Kind acht Stunden im Auto – Tod

Ein vierzehn Monate altes Mädchen aus New York ist tragischerweise in einem überhitzten Auto gestorben. Die 54-jährige Großmutter, die sich um das Mädchen kümmerte, vergaß es im Kindergarten in Smithtown auf Long Island abzusetzen. Sie fuhr stattdessen zur Arbeit und ließ das kleine Mädchen unbeaufsichtigt in ihrem Wagen zurück.

Wie die Polizei von Suffolk County berichtet, wurde das Mädchen acht Stunden lang in ihrem Kindersitz allein gelassen. Das tragische Geschehen wurde erst am Nachmittag realisiert, als die Großmutter in den Kindergarten fuhr, um das Mädchen abzuholen. Dort wurde ihr klar, dass sie das Mädchen im Auto zurückgelassen hatte, laut Polizeiangaben.

Trotz sofortiger Einlieferung ins Krankenhaus konnte für das Mädchen nur noch der Tod festgestellt werden. Die Ermittlungen zu diesem tragischen Vorfall sind noch im Gange und bis dato wurden keine Anklagen erhoben.

Laut dem US-Verkehrsministerium sterben jährlich ungefähr 40 Kinder aufgrund von Hitzschlägen in den USA, weil sie in Autos zurückgelassen werden. Die Überhitzung tritt oft auf, wenn Eltern oder Betreuungspersonen das Kind im Fahrzeug vergessen.

Am Tag des tragischen Vorfalls betrug die Temperatur in Smithtown 28 Grad Celsius. In einem geschlossenen Fahrzeug können die Temperaturen jedoch stark ansteigen und zur tödlichen Falle werden. Es ist daher äußerst wichtig, beim Umgang mit Kleinkindern besondere Vorsicht walten zu lassen.