Auf sommerliche Temperaturen folgen heftige Unwetter

Die kommende Woche in Österreich verspricht unbeständige Wetterverhältnisse mit starken Atlantiktiefs, die aus dem Westen kommen und zu Schauern und Gewittern führen könnten.

Zu Beginn der Woche zeigt sich das Wetter unter dem Einfluss von Zwischenhochs zunächst beruhigt. Die Ruhe wird allerdings nur von kurzer Dauer sein, denn mit „Wenzeslaus“, einem Frontensystem des Atlantiktiefs, ist ab Dienstag wieder mit unbeständigem Wetter zu rechnen. Es überwiegen dann Schauer und vereinzelte Gewitter.

Am Montag beginnt der Tag verbreitet trocken, nur im Südosten sind vereinzelt Schauer zu erwarten. Ein Sonne-Wolken-Mix wird sich durchsetzen und die Temperaturen liegen zwischen 22 und 29 Grad. Lediglich im zentralen und südlichen Bergland kann es am Nachmittag zu Schauern oder Gewittern kommen, die am Abend wieder abklingen.

Der Dienstag hingegen beginnt im Osten und Südosten sonnig und trocken. Diese ziehen im Laufe des Tages weiter nach Süden und Osten. Zudem besteht die Gefahr von Gewittern. Die Temperaturen schwanken zwischen 18 und 28 Grad.

Die erste Hälfte der Woche endet am Mittwoch mit geringen Schauer- und Gewitterneigung im Osten. Von Salzburg und Klagenfurt aus scheint häufig die Sonne, während im Westen und Südwesten ausgedehnte Wolkenfelder über den Himmel ziehen. Es bleibt aber weitgehend trocken, es sei denn, man befindet sich in Vorarlberg, wo es in der Nacht häufiger zu regnen beginnt. Die Temperaturen steigen auf 21 bis 28 Grad.

Schauer werden erwartet

Der Donnerstag startet sonnig im Osten und Südosten, während es von Vorarlberg bis Oberösterreich den ganzen Tag über regnet. Im Laufe des Tages sind auch im Osten Schauer zu erwarten. Die südlichste Region Österreichs, bleibt am längsten sonnig, bevor es gegen Abend gewittrig wird. Die Temperaturen liegen im Westen um 17 Grad, während sie im Südosten auf bis zu 31 Grad steigen können.

Die Wochenmitte bringt eine kurze Verschnaufpause bevor das nächste Atlantiktief „Xan“ im Laufe des Tages für erneut wechselhafte und schaueranfällige Wetterverhältnisse sorgt. Am Donnerstag überquert das Tief den Alpenraum und bringt Gewitter mit sich. Österreich wird also eine sehr abwechslungsreiche Wetterwoche erleben.