Gefärliche Abkühlung: Vorsicht bei Klimaanlagen!

Unaufhaltsam klettert das Quecksilber in den Thermometern – eine Hitzewelle hat Österreich im Griff. Tagestemperaturen jenseits der 30-Grad-Marke lassen die Menschen nach Abkühlung lechzen. Die Nacht bringt kaum Linderung. In Zeiten wie diesen rücken Klimaanlagen in den Fokus der Landesbewohner. Sie laufen Tag und Nacht, drücken die Raumtemperatur auf erträgliche 20 Grad, während draußen die Hitze weiterhin mit voller Wucht zuschlägt. Doch ist dies der richtige Weg, um der Hitze zu trotzen? Experten äußern sich skeptisch.

Ärzte warnen vor dem übermäßigen Gebrauch von Klimaanlagen. Denn während sie kurzfristig für eine angenehme Abkühlung sorgen, kann ihre unkontrollierte Nutzung langfristige gesundheitliche Folgen haben. Die Temperatur in den Wohnräumen sollte nur einige Grad unter der Außentemperatur liegen, maximal bis zu acht Grad Unterschied, raten Mediziner. Andernfalls riskieren die Bewohner am nächsten Morgen mit steifen Muskeln aufzuwachen. Doch wie kann man die Wohnung gekonnt abkühlen ohne der Gesundheit zu schaden?

Dr. Biserka Obradovic, eine renommierte Expertin auf diesem Gebiet, gibt wertvolle Tipps. „Es ist nicht ratsam, mit einer laufenden Klimaanlage direkt im Schlafzimmer zu schlafen. Stattdessen sollte die Klimaanlage vor dem Schlafengehen in einem anderen Raum eingeschaltet werden, um den Raum abzukühlen. Hält man das Gerät im Schlafzimmer, sollte man es nach der Abkühlung ausschalten“, erklärt sie. Wichtig dabei ist, die Klimaanlage regelmäßig zu reinigen, um das Risiko von Atemwegserkrankungen zu minimieren.

Die Reinigung der Klimaanlage ist ein Aspekt, der oft vernachlässigt wird. Eine verschmutzte Klimaanlage kann jedoch eine Quelle für Bakterien sein, die Lungenentzündungen verursachen können. Sie kann ebenso Probleme für Asthmatiker, Kinder und andere empfindliche Personengruppen verursachen. Daher betont Dr. Obradovic die Bedeutung der regelmäßigen Reinigung der Geräte.

Um die Wohnung tagsüber kühl zu halten, rät die Expertin, die Räume früh am Morgen abzukühlen und für frische Luftzufuhr zu sorgen. Die Raumtemperatur sollte während des Tages nicht unter 22 Grad fallen. Vor dem Schlafengehen sollten die Räume erneut abgekühlt und die Klimaanlage ausgeschaltet werden. „Die Wohnung sollte so kühl sein, wie sie im Winter sein würde“, betont Dr. Obradovic.

Doch nicht nur unsere Muskeln leiden unter unkontrolliertem Klimaanlagengebrauch. Auch Herz-Kreislauf-Patienten können durch den unsachgemäßen Gebrauch von Klimaanlagen gesundheitliche Probleme bekommen. Dr. Tomislav Kostic, Direktor der Klinik für Herz-Kreislauf-Erkrankungen des UKC Nis in Serbien, warnt: „Extreme Temperaturunterschiede sind nicht gut für das Herz-Kreislauf-System, nicht einmal für gesunde Menschen, und besonders nicht für chronisch Kranke.

Auch für die Kleinsten unter uns, besonders für Babys, gilt es, Temperaturschwankungen zu vermeiden. „Alles, was für die ältere Bevölkerung und Erwachsene gilt, gilt auch für Kinder, nur mit erhöhter Vorsicht“, warnt Dr. Kostic.

Die Botschaft ist klar: Der Gebrauch von Klimaanlagen sollte mit Bedacht erfolgen. Und während wir uns nach Abkühlung sehnen, sollten wir nie vergessen, auf unsere Gesundheit zu achten. Denn nur so können wir den Sommer in vollen Zügen genießen.