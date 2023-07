Real Housewife of Dubai: Linda und ihre Forderungen an den Ehemann!

Linda Andrade, auch bekannt als die „Originale Hausfrau aus Dubai“, hat sich in der funkelnden Welt der Geldelite einen besonderen Platz erobert. Ihr schillernder Lebensstil zieht das öffentliche Interesse auf sich und zeigt das luxuriöse Leben der Superreichen. Kürzlich hat sie ihre Erwartungen an ihren Ehemann enthüllt, falls sie schwanger werden sollte. Dabei offenbarte sie, dass sie an einem einzigen Tag 16.000 US-Dollar für Designerhandtaschen und eine 24-karätige Goldkaffeetasse ausgegeben hat.

„Ich bin wütend auf meinen Mann, weil er mir nur zwei Diamantenhalsketten statt vier gekauft hat“, teilte sie mit. Ihr Ehemann, Ricky Andrade, ein Multimillionär aus Mexiko, erinnerte sich auf charmante Weise an ihren Geburtstag, indem er ihr 50.000 US-Dollar schenkte und dafür sorgte, dass auf dem Burj Khalifa in Dubai die Botschaft „Happy Birthday“ erschien.

Die Andrades besitzen Immobilien in den schillerndsten Ecken der Welt – unter anderem in Dubai, Las Vegas und im Orange County in Kalifornien. Mit ihrer Sammlung von Luxusautos und ihren ständigen First-Class-Reisen verkörpern sie durch und durch den Inbegriff des extravaganten Lebens. Linda, stolz auf ihren Lebensstil, betonte, dass sie ihre Beziehung zu ihrem Mann bereits vor seinem finanziellen Aufstieg begann. Damals reparierte er beruflich noch Geschirrspülmaschinen.

„Ich kann alles veröffentlichen, ohne mir Sorgen zu machen, denn Ricky kennt die Wahrheit. Es war eine lange Reise“, sagte Linda, die aus bescheidenen Verhältnissen stammt. Ihre Familie zog von Jordanien nach Kalifornien, als sie noch ein kleines Mädchen war. Die sechsköpfige Familie lebte in einer Ein-Zimmer-Wohnung, bis ihr Vater ein Geschäft für die Reparatur von Elektrogeräten gründete.

Linda und Ricky trafen sich in einem Fitnessstudio, als sie gerade 16 Jahre alt war. Drei Jahre später heirateten sie. Nach ihrer Hochzeit ließ Linda ihr Medizinstudium hinter sich. Vor zwei Jahren wandte sie sich aus Langeweile den sozialen Medien zu, ein Schritt, der ihre Popularität exponentiell steigerte.

Auf Instagram verriet Linda kürzlich, was sie von ihrem Ehemann erwartet, sollte sie schwanger werden. Die Liste beinhaltet je nach Geschlecht des Babys einen blauen oder rosa Diamantring, ein neues Haus, Rosen, Spa-Behandlungen, tägliche Massagen und viele weitere Luxusartikel. Ihre Follower kommentierten ihre Erwartungen mit einer Mischung aus Bewunderung und Kritik. Die Frage wird aufgeworfen, ob solche Anforderungen realistisch sind.