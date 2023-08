Ein Man verklagt Fastfood-Kette wegen irreführender Werbung

Ein New Yorker F.S. verklagt die Fastfood-Kette Taco Bell wegen irreführender Werbung und fordert fünf Millionen Dollar Schadenersatz.

F.S. aus New York hat eine Klage gegen die Fastfood-Kette Taco Bell eingereicht. In seiner Anklageschrift behauptet er: ,,Das Angebot der Fastfood-Kette Taco Bell stimmt nicht mit dem Anzeigenbild überein. Hätte ich gewusst, was ich bekommen würde, hätte ich das Produkt nicht erworben.“ Er argumentiert, dass Taco Bell für seine Mexican Pizza nur halb so viel Rindfleisch und Bohnen verwendet, wie auf dem Anzeigenbild zu sehen ist.

Die Mexican Pizza ist eine Mischung aus Pizza und Tacos. Sie besteht aus zwei Teigfladen, zwischen die eine Füllung aus Faschiertem und Bohnen kommt, und wird dann mit verschiedenen Käsesorten, Saucen und Tomatenstücken belegt. Laut F.S. war seine Pizza jedoch nicht ausreichend belegt.

Er legt dar: ,,Hätte ich geahnt, dass ich nur etwa die Hälfte der auf dem Foto gezeigten Fleischfüllung bekommen würde, hätte ich nicht die 5,49 Dollar bezahlt.“ Er wirft Taco Bell „unfaire und täuschende Geschäftspraktiken“ vor und fordert in seiner Klage fünf Millionen Dollar Schadenersatz.

Die Anklageschrift betont weiterhin: ,,Die Konsumenten erhalten ein Produkt, das weniger wert ist als versprochen. Dies ist angesichts der steigenden Preise für Lebensmittel besonders enttäuschend.“ Taco Bell hat auf Anfrage bisher keine Stellungnahme zu den Vorwürfen abgegeben.