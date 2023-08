Achtung: Polizei warnt jetzt vor Schockanrufen

Kriminelle Anrufer nutzen die Verletzlichkeit von Menschen aus und geben sich als Polizisten oder Staatsanwälte aus, um Opfer in Linz und Umgebung um hohe Geldsummen zu betrügen. Mit raffinierten Lügengeschichten über angebliche Verkehrsunfälle von Familienmitgliedern drängen sie zu Zahlungen von Kautionen. Die Polizei warnt eindringlich vor der Masche und gibt Tipps, wie man sich schützen kann.

Kriminelle Anrufer setzen auf die emotionale Ausnahmesituation, in die sie die Angerufenen mit ihren Lügengeschichten versetzen. Seit Montag dieser Woche versuchen professionelle Telefonbetrüger in Oberösterreich, massiv in Linz, sowie im Großraum von Linz, Bewohner zu betrügen.

Die Anrufer geben sich am Telefon aus Polizisten oder Staatsanwälte aus und versuchen den Opfern einzureden, dass Tochter/Sohn oder ein nahes Familienmitglied einen Verkehrsunfall verursacht habe.

Unter dem Vorwand einer erfundenen Kaution drängen die Täter ihre Opfer zur Zahlung, angeblich um eine drohende Festnahme zu verhindern. Dabei verwenden sie im Hintergrund manipulativ eine weinende oder schluchzende Stimme.

Am vergangenen Dienstag fiel eine 55-jährige Frau aus Linz einem Betrug zum Opfer und verlor dabei 250.000 Euro in Bargeld und Gold.

Tipps, wie man sich schützen kann

• Weder die Polizei, noch Staatsanwaltschaft oder wer auch immer, verlangt am Telefon Geld

• In Österreich gibt es keine derartigen Kautionen

• Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen

• Sensibilisieren Sie ihre Familienmitglieder

• Misstrauen Sie dem Anrufer – ganz gleich, als welche Person dieser sich ausgibt

• Geben Sie den Tätern keine Chance – beenden sie sofort das Gespräch

• Verständigen Sie über den Notruf – 133 – die Polizei