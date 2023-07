Preisvergleich: Adriaküste vs. Paris – Wo ist das Essen teurer?

Im dritten Jahr in Folge sehen sich Urlauber, die ihren Jahresurlaub an der Adriaküste in Kroatien verbringen, mit steigenden Preisen in Cafés und Restaurants konfrontiert. Diese Entwicklung löst daher vermehrt Unmut aus, der sich in sozialen Netzwerken seinen Weg bahnt. Einer dieser Beiträge, der besondere Aufmerksamkeit erregte, stammte von einem Nutzer namens Dubravko. Er verglich die Preise einer Pariser Pizzeria mit denen der adriatischen Gaststätten und postete sein Ergebnis folglich auf der Facebook-Seite „Savjetnik za putovanja – Travel Advisor“.

„Preise im Zentrum von Paris vs. Raub am Meer in Kroatien“, kommentierte Dubravko knapp unter das Bild des Restaurantmenüs. Und tatsächlich, ein Blick auf die Speisekarten beider Regionen bestätigt die Parität der Preise. In Paris kostet eine Pizza zwischen 12,70 und 19,90 Euro, während Pastagerichte zwischen 15,90 und 18,80 Euro liegen. Süßspeisen bewegen sich in einer Preisspanne von 8 bis 10,50 Euro.

An der Adria sieht die Preissituation ähnlich aus. Die Preise für italienische Küche beginnen in einigen Lokalen bereits bei 11 Euro. Für die teuersten Gerichte werden etwa 20 Euro fällig. Pasta, abhängig von Teig und Füllung, variieren zwischen 11 und 18 Euro. Ein Dessert zum Abschluss kostet zwischen 4,5 und 10 Euro. Burger und Cevapcici, eine lokale Spezialität, rangieren zwischen 16 und 19 Euro bzw. 11 und 15 Euro.

Gleichwohl auf den ersten Blick die Preise hoch erscheinen mögen, gibt es auch Ausnahmen. Es ist durchaus möglich, günstiger am Meer zu speisen, wenn man die richtigen Orte kennt. User teilen Fotos und Erfahrungen von günstigeren Lokalen, in denen Familienpizzen bereits ab 10 Euro erhältlich sind und Pizzen mit einem Durchmesser von 28 Zentimetern ab 6 Euro auf der Speisekarte stehen.

Trotz der Diskussionen und Vergleiche der Preise, kamen die meisten User zu dem Schluss, dass Paris und die Adriaküste einfach nicht vergleichbar sind. Denn während Paris als „Stadt des Lichts“ ihren ganz eigenen Charme hat, bietet die Adriaküste in Kroatien ein einzigartiges Naturerlebnis. Es bleibt also eine Frage des Geschmacks und der Prioritäten, ob man bereit ist, für das besondere Flair dieser Orte den ein oder anderen Euro mehr auszugeben.