Leben im Stadtzentrum für nur 60 Euro: So erfüllte sich der junge Mann seinen Traum (VIDEO)

Ein junger Mann, Harrison Marshall (28), wurde zum Star der sozialen Netzwerke, nachdem er enthüllte, dass er fast im Zentrum von London wohnt und nur 60 Euro für seine Miete zahlt, d.h. 50 Pfund.

Wie er in einem populären Video betonte, ist es sein Ziel, bis Ende dieses Jahres in einem Standardcontainer von etwas mehr als 7 Metern Länge zu leben, der normalerweise zum Lagern, Transportieren und Entsorgen von Bauabfällen verwendet wird.

„In dieser Gegend zu leben, das war die einzige Möglichkeit, es zu verwirklichen, was einfach Wahnsinn ist. Als ich nach London zurückkam, fing ich an, nach einem Zimmer zu suchen, und natürlich gingen die Preise während dieser Zeit in die Höhe. Die Leute bekamen Hunderte von Nachrichten für ein Zimmer… Es gab keine Chance, ein Zimmer zu bekommen, wenn man nicht am selben Tag, an dem man das Zimmer besichtigte, eine Anzahlung zu leisten. Und dann habe ich darüber nachgedacht, ob es wirklich möglich ist, in einem Container zu leben?!“, erzählte Marshall seine Geschichte.

Marshalls neues Haus besteht aus einem 3,6 m x 1,8 m großen Standardgebäude mit einem Holzrahmen und einem Tonnendach. Der Künstler hat auch Zugang zu einem Portaloo (also einer mobilen Toilette), während er meistens bei der Arbeit oder im Fitnessstudio duscht. Er hofft auch, an eine Stromquelle angeschlossen zu werden, die es ihm ermöglicht, die Heizung und den Herd zu benutzen.

Er wohnt nun im Container zu einem Nominalpreis von 60 Euro pro Monat, während die Baukosten 4.575 Euro betrugen.

„Ich erwarte nicht, dass andere diesen „Trend“ nachahmen. Es ist sehr schwer, das zu wiederholen. Also eigentlich geht es hier eher darum, ein Statement zu setzen und das Thema anzusprechen, wie verrückt es ist, im Zentrum Londons zu leben“, erklärte er.

Marshall, der sein neues Zuhause mit Kunstwerken von Freunden und Geschenken seiner Familie dekorierte, beschrieb seine Nachbarn als „sehr freundlich“ und empfing sogar Gäste.

„Meine Freunde sind schon zu Besuch gekommen. Sie wollen alle kommen und sich den neuen Wohnplatz ansehen“, sagte Marshall stolz.

Skip House ist Teil der Skip Gallery, einer öffentlichen Kunstinitiative, die sich der Schaffung von Räumen und Möglichkeiten für Künstler gewidmet hat.