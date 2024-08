84-Jähriger verliert Kontrolle über Auto – Ein Verletzter (FOTOS)

Am vergangenen Samstagnachmittag ereignete sich am Tullner Hauptplatz ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 84-jähriger Autofahrer, begleitet von einer 79-jährigen Beifahrerin, verlor die Kontrolle über seinen VW Touran.

Passant schwer verletzt

Gegen 16:10 Uhr nahm das Unglück seinen Lauf, als der betagte Lenker aus bislang ungeklärten Gründen von der Straße abkam und die Stiegen des Erste Bank-Gebäudes hochfuhr. Dabei erfasste er einen 63-jährigen Mann, der gerade die Bankfiliale verlassen hatte. Der Fußgänger erlitt durch den Aufprall eine gebrochene Hand sowie eine Kopfverletzung und musste umgehend ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Nach dem ersten Zusammenstoß prallte das Fahrzeug auch gegen die Fassade eines benachbarten Geschäftes, wodurch beide Insassen des VW Tourans leichte Verletzungen davontrugen. Sie wurden ebenfalls vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

1 von 5

Einsatz am Unfallort

„Zahlreiche Ersthelfer leisteten sofort Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Durch die Feuerwehr wurde ein Sichtschutz aufgebaut, da der Rathausplatz in Tulln ein stark frequentierter Platz ist, wo viele Passanten leider zu Schaulustigen werden“, so die Feuerwehr.

Die Bergung des Unfallfahrzeugs erfolgte durch den Einsatz eines Wechselladefahrzeugs mit Kran, das den beschädigten VW Touran sicher abtransportierte. Die Ermittlungen zur Unfallursache sind derzeit noch im Gange.