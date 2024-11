85 Prozent der Österreicher wollen heuer Weihnachtsmarkt besuchen

Die Besucherzahlen der österreichischen Weihnachtsmärkte steigen, mit 85 % der Österreicher, die einen Besuch planen. Der Handel rechnet mit 420 Millionen Euro Umsatz.

Mit dem Voranschreiten des Novembers erleben die österreichischen Weihnachtsmärkte einen spürbaren Besucheranstieg. Die ersten Märkte haben bereits geöffnet, und laut einer aktuellen Umfrage des Handelsverbands, durchgeführt von Repubblika Research, planen 85 Prozent der Österreicher:innen, mindestens einen Weihnachtsmarkt zu besuchen. Diese Zahl übertrifft die 82 Prozent, die 2023 zu einem Besuch bereit waren, und deutet auf eine wachsende Begeisterung hin, berichtet oe24.

Erwartete Umsatzsteigerungen

Der Handel erwartet sich vom diesjährigen Adventmarkt-Saison Umsätze in Höhe von insgesamt 420 Millionen Euro. Besonders kleine und mittelständische Betriebe sowie lokale Marktstandler werden von dieser Entwicklung profitieren, so Handelssprecher Rainer Will. Aber nicht nur die Märkte selbst, auch die angrenzenden Einkaufsstraßen und Innenstädte dürfen mit vermehrten Spontankäufen rechnen.

Bedeutung der Weihnachtsmärkte

Die besondere Atmosphäre mit glitzernder Weihnachtsbeleuchtung zieht 78 Prozent der Besucher:innen an. Für 55 Prozent bietet der Markt eine Gelegenheit, Freunde und Bekannte zu treffen, während 51 Prozent sich auf eine wärmende Tasse Punsch oder Glühwein freuen. Die kulinarischen Angebote sind für viele ein besonderer Anreiz, ebenso wie das begleitende Veranstaltungsprogramm, das Adventkonzerte und Lesungen umfasst.