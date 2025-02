87-jährige Dealerin versteckte Drogen im Rollator

In der kleinen nordspanischen Stadt Santoña wurde kürzlich ein bemerkenswerter Fall aufgedeckt. Im Zentrum der Ermittlungen steht eine 87-jährige Frau, die beschuldigt wird, eine Drogenbande angeführt zu haben. Geschickt nutzte sie ihren Rollator, um unbemerkt Drogen in beachtlichen Mengen zu transportieren.

Ermittlungsdurchbruch und Festnahmen

In Santoña kämpfte die Polizei lange gegen den florierenden illegalen Drogenhandel. Die Quelle des Problems blieb jedoch unbekannt. Ein unerwarteter Durchbruch kam nun durch die „GADUS-Operation“, benannt nach dem Dorsch. Am 21. Januar konnten die Behörden die betagte Hauptverdächtige verhaften. Sie war Teil eines neunköpfigen Netzwerks, das harte Drogen verkaufte.

Rollator war Teil der Tarnung

Die Seniorin nutzte ihre eingeschränkte Mobilität als Tarnung. Sie versteckte Drogen in den Taschen ihres Rollators und bewegte sich unauffällig durch belebte Orte wie Bars, Supermärkte und sogar in der Nähe der Haftanstalt „El Dueso“. Den Ermittlern zufolge sollen die illegalen Substanzen auch ins Gefängnis geschmuggelt worden sein.

Während der Razzien am 21. Januar durchsuchte die Polizei mehrere Wohnungen, Garagen und ein Restaurant. Insgesamt wurden 6,5 Kilogramm Betäubungsmittel beschlagnahmt. Darunter befanden sich mehr als 1,8 Kilogramm Amphetamine, annähernd 1,5 Kilogramm Kokain, über 2 Kilogramm Haschisch und Haschischöl sowie 1,2 Kilogramm Marihuana.

Innovative Verkaufsmethoden und laufende Ermittlungen

In ihrer eigenen Wohnung wickelte die Verdächtige Geschäfte ab, indem sie eine Tasche mit einem Seil aus dem Fenster ließ, um Geld von den Kunden zu erhalten. Nach der Bezahlung wurde die Ware auf gleichem Wege übergeben, ein cleveres System, das den direkten Kontakt vermied.

Nach ihrer Festnahme kamen die weiteren Bandenmitglieder in Untersuchungshaft. Die 87-jährige Frau wurde jedoch gegen Kaution freigelassen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des organisierten Drogenhandels in Santoña dauern an.