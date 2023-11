875 Millionen Euro: Neues Krankenhaus in Hietzing

Mit dem Entwurf von Atelier Thomas Pucher entsteht in Hietzing ein modernes Krankenhaus für 875 Millionen Euro.

Nach einem EU-weiten Architekturwettbewerb präsentiert Wiens Stadtrat Peter Hacker das Siegerprojekt für die Klinik Hietzing. Das Atelier Thomas Pucher zeichnet verantwortlich und der Baubeginn ist für 2026 geplant.

Insgesamt 16 Projekte wurden eingereicht, und die Fach-Jury unter Hemma Fasch wählte den Entwurf von Atelier Thomas Pucher aus. Bewertet wurden städtebauliche Qualität, Funktionalität, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit, die bis 2038 umgesetzt werden sollen.

„Ich freue mich, dass wir heute das Projekt des Ateliers Thomas Pucher als Sieger des Architekturwettbewerbs bekannt geben dürfen. Der Neubau ist so klug geplant, dass alle Funktionen in einem Gebäude Platz finden, es dennoch feingliedrig wirkt und eine einfache und logische Struktur hat. Der Entwurf verbindet moderne Medizin mit viel Tageslicht und Grünraum“, so Gesundheitsstadtrat Peter Hacker. Das Atelier Thomas Pucher wird als Generalplaner beauftragt, und der Baustart für das 850-Betten-Krankenhaus ist für 2026 geplant.

Die Kosten für den Neubau in Wien-Hietzing belaufen sich auf 875 Millionen Euro auf Preisbasis 2020. Aktuelle Unsicherheiten durch Inflation, Lieferprobleme und globale Konflikte beeinflussen jedoch den Baupreisindex.

Quelle: OTS