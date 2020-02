8,9 Millionen: Österreichs Bevölkerung wächst weiter!

Österreich nimmt zu: Mittlerweile hat es 8.902.600 Bewohner.

Im Jahresvergleich hat das Land 0,5 Prozent an Bevölkerung dazugewonnen, das macht ein Plus von 43.825 Personen. Den meisten Zuwachs verzeichneten Wien und Vorarlberg. In der Hauptstadt stieg die Einwohnerzahl um ganze 0,8 Prozent, so laut „Statistik Austria“.

Auch die Zahl der Zugezogenen stieg um 0,5 Prozent. Dadurch erhöhte sich der Anteil an Migranten auf insgesamt 16,7 Prozent. Zum Jahresbeginn wurden 1.487.020 ausländische Staatsangehörige, was ein Plus von 48.097 Personen macht.

Besonders Rumänen ziehen gerne ins Alpenland und sind hinter den Deutschen die zweitstärkste ausländische Nationalität in Österreich, so laut „oe24.at“. Es folgen Serben und Türken. Die Zahl an afghanischen Migranten dagegen ging zurück.