90 Gäste aus Europa: Down-Syndrom-Tag wird zum Fest

Rust am Neusiedler See wurde zum Schauplatz eines besonderen Signals – mit Gästen aus ganz Europa und einer Botschaft, die weit über den Abend hinausreicht.

Anlässlich des internationalen Welt-Down-Syndrom-Tages am 21. März setzte die burgenländische Freistadt Rust am Neusiedler See ein bemerkenswertes Zeichen für Inklusion und gelebte Menschlichkeit. Hinter der Initiative standen Igor Miketic, Präsident des Österreichischen Boxverbandes, sowie Dejan Bozic, Gastgeber und Inhaber der Lokale „Niki am Hafen“ und „Tesla am See“ in Rust.

Woche der Begegnung

Von Montag bis Sonntag, dem 22. März, war das Burgenland Gastgeber einer besonderen internationalen Gruppe: Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Banja Luka verbrachten eine intensive Woche in der Region. Das Programm umfasste Workshops, sportliche Trainingseinheiten, gemeinsame Aktivitäten und kulinarische Begegnungen, die weit über das übliche Veranstaltungsformat hinausgingen. Im Vordergrund standen nicht allein sportliche Förderung, sondern vor allem das Erleben von Gemeinschaft, gegenseitiger Wertschätzung und echter gesellschaftlicher Teilhabe.

Den emotionalen Mittelpunkt bildete der Welt-Down-Syndrom-Tag selbst, der 21. März: Im „Niki am Hafen“ fand eine festliche Abendveranstaltung statt, zu der rund 90 geladene Gäste aus ganz Europa zusammenkamen. Darüber hinaus reisten Delegationen und Sportlerinnen und Sportler aus Bulgarien, Nordmazedonien sowie Bosnien und Herzegowina an. Zu den Ehrengästen zählten die Präsidenten der Boxverbände dieser drei Länder.

Mehr zum ThemaHausbrand: Mann stirbt in den Flammen⇢

Eröffnet wurde der Abend durch Grußworte von Gerold Stagl, Bürgermeister der Freistadt Rust, Igor Miketic, Präsident des Österreichischen Boxverbandes, Landtagspräsidentin Astrid Eisenkopf sowie Gastgeber Dejan Bozic. Was sich daran anschloss, übertraf alle Erwartungen: Der Abend wurde zu einem ausgelassenen Fest aus Lachen, Tanzen und gemeinsamem Feiern, das bis weit nach Mitternacht andauerte.

Jährliches Format geplant

„Wenn es uns gelingt, von der Freistadt Rust ausgehend ein Signal zu setzen, das andere Städte und Regionen inspiriert, diesen besonderen Tag im Sinne von echter Begegnung, Teilhabe und gelebter Inklusion zu gestalten, dann haben wir bereits sehr viel erreicht. Genau das ist unser Ziel.“

Ausdrücklicher Dank gilt dem Land Burgenland, Landtagspräsidentin Astrid Eisenkopf, Bürgermeister Gerold Stagl, Igor Miketic als Präsident des Österreichischen Boxverbandes sowie allen beteiligten Partnerinnen, Partnern und Unterstützerinnen und Unterstützern. Die Veranstaltung ist als jährlich wiederkehrendes Format geplant und soll sich zu einer internationalen Plattform für Inklusion, Sport und Begegnung weiterentwickeln.