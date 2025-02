Ab April: So teuer werden die Zigaretten!

Österreichische Raucher müssen bald mehr zahlen: Die Tabaksteuer steigt ab 2025, was Zigaretten um etwa 30 Cent pro Packung verteuert.

In Österreich müssen Raucher künftig tiefer in die Tasche greifen, denn eine bevorstehende Steuererhöhung wird die Preise für Zigaretten in die Höhe treiben. Diese Anpassung ist Teil des Tabaksteuergesetzes von 2022, das eine sukzessive Anhebung der Tabaksteuern in den kommenden Jahren vorsieht. Bisher lag der Steueranteil bei rund einem Drittel des Verkaufspreises, was 73 Euro pro 1.000 Zigaretten entsprach. Ab dem 1. April 2025 steigt dieser Betrag auf 83,50 Euro pro 1.000 Stück, was eine Preissteigerung von etwa 30 Cent pro Packung zur Folge hat.

Betroffene Marken

Von dieser Erhöhung sind zahlreiche bekannte Zigarettenmarken betroffen. Dazu zählen unter anderem Pall Mall, HB und Parisienne, die von British American Tobacco vertrieben werden. Auch Camel und Benson & Hedges, die von Japan Tobacco International und Austria Tabak stammen, sowie die Marken Marlboro und Chesterfield von Philip Morris, werden teurer.