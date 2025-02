Gesundheitsschädlich: TEDi ruft dieses Produkt zurück!

TEDi informiert alle Kunden über einen Produktrückruf.

TEDi ruft drei Mini-Puppen aufgrund gesundheitsschädlicher Weichmacher zurück. Kunden können die betroffenen Produkte in den Filialen umtauschen.

Die TEDi Warenhandels GmbH hat einen Rückruf für drei ihrer Mini-Puppen gestartet, nachdem Produkttests gesundheitsschädliche Inhaltsstoffe nachgewiesen haben. Konkret wurde in den Puppen Delfin, Tennis und Skateboard ein erhöhter Gehalt des Weichmachers DEHP (Diethylhexylphthalat) festgestellt. Das Unternehmen warnt vor potenziellen Gesundheitsrisiken und rät daher dringend von der weiteren Nutzung dieser Spielzeuge ab.

Umtauschmöglichkeiten

Kunden, die die betroffenen Produkte erworben haben, können diese in jeder TEDi-Filiale zurückgeben und erhalten entweder den Kaufpreis erstattet oder die Puppen gegen einen anderen Artikel eintauschen. Ein Unternehmenssprecher entschuldigte sich für etwaige Unannehmlichkeiten und dankte den Kunden für ihr Verständnis und ihre Kooperation.