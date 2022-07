Ab September kommt neues Pflichtfach in allen Schulen

Ab diesem Herbst kommt von der 5. bis zur 7. Schulstufe ein neues Pflichtfach.

Ab September steht mit “Digitale Grundbildung” ein neuer Pflichtgegenstand auf dem Stundenplan in allen Schulen. Die ersten drei Klassen der Mittelschule und AHS-Unterstufe sollen im Ausmaß von mindestens einer Stunde für das digitale Leben unterrichtet werden. Die Verordnung wurde bereits am Dienstag veröffentlicht.

“historischer Moment in den österreichischen Schulen”

Die Lehrpläne enthalten Themen wie das Geschäftsmodell von Social Media, Nutzungsverhalten, Programmier-Kenntnisse, aber auch wie Suchmaschinen funktionieren. Das Schulfach wird ab dem Schuljahr 2023/24 auch in der 8. Schulstufe unterrichtet.

Ganz neu ist das Schulfach aber nicht. “Digitale Grundbildung” gab es schon als verbindliche Übung auf dem Lehrplan, aber ohne Benotung.

“Digitale Grundbildung bedeutet in diesem Fach, nicht einfach einen Computer zu bedienen. Schülerinnen und Schüler sollen damit schon früh lernen, sich in der digitalen Welt zu bewegen, sie zu gestalten und Informationen daraus zu verarbeiten.”, sagt Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) in einer Aussendung.

Quelle: Heute