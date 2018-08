Ab sofort: Unwetter-Warnungen für Wien und Umgebung!

Für die Hauptstadt und die restlichen Bundesländer wurde ab sofort eine Unwetter-Warnung ausgesprochen – jedoch eine, die vermutlich nicht für Abkühlung sorgen wird.

Die ersten Bäche trocknen bereits aus und zahlreiche tote Fische sind derzeit die Bilanz des Rekord-Sommers.

Wien hat die 30 Grad-Marke längst geknackt. In Bludenz ist es derzeit mit 33,3 Grad am heißesten. Die extremen Temperaturen sorgen dafür, dass zahlreiche kleine Gewässer austrocknen und hunderte Fische bereits verendeten. Der Grund? Das Wasser verdampft einfach.

Unwetterwarnungen

Sowohl im Burgenland, in Kärnten, Niederösterreich, als auch in Tirol, Vorarlberg, der Steiermark und in Wien könnte es heute stürmisch werden. Ein vorzeitiges Ende der Hitzewelle ist nach wie vor nicht in Sicht. Ab kommender Woche sollte es aber Experten zufolge wieder abkühlen.