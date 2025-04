Abfallsammler findet Neugeborenes neben Müllcontainer

Ein Müllsammler in Rio de Janeiro entdeckt ein ausgesetztes Neugeborenes in einer rosa Decke. Das Land ist erschüttert und bewegt.

Herzzerreißende Entdeckung

In Brasilien sorgt eine herzzerreißende Geschichte für große Aufmerksamkeit. Samuel da Silva dos Santos, ein Müllsammler aus Rio de Janeiro, machte eine Entdeckung, die das Land erschütterte. Bei seiner Suche nach recycelbaren Materialien stieß er auf ein ausgesetztes Neugeborenes, das in einer rosa Decke eingewickelt in einer Kiste neben einem Müllcontainer lag. Dieses Bild, das da Silva dos Santos mit dem Baby in seinen Armen inmitten von Müll zeigt, verbreitete sich rasch online und löste sowohl Erleichterung als auch Empörung aus.

Gemeinsam mit seinem Kollegen Anderson Mendes Nunes fand da Silva dos Santos das Baby gegen 2.00 Uhr morgens am Ende eines langen Arbeitstages. Zunächst hielten sie das Baby für eine Puppe, doch als sie es aufhoben, öffnete es die Augen. „Das ist sehr bewegend, denn sie ist doch eine Kriegerin. Sie wurde noch einmal geboren“, sagte der emotional berührte Müllsammler gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.

Gesundheitszustand des Babys

Nach der Entdeckung wurde das Baby den Gesundheitsdiensten übergeben, die seinen Zustand als „stabil“ beschrieben. Währenddessen arbeitet die Polizei daran, die Identität des Mädchens zu ermitteln und die Verantwortlichen für das Aussetzen des Kindes zu finden.