Achtung: Ärzte warnen jetzt vor Verzehr von Slushies!

Bunte Slushies sind bei Kindern beliebt, doch ihr Glyceringehalt birgt Risiken. In Großbritannien mussten Kinder nach dem Konsum medizinisch versorgt werden.

Bunte Slushies erfreuen sich besonders bei Kindern großer Beliebtheit. Diese süßen Getränke bestehen aus zerkleinertem Eis, Farbstoffen und Süßungsmitteln, wobei oft Glycerin als Zusatzstoff enthalten ist, der in der Zutatenliste als E422 erscheint. Das Glycerin fungiert als Frostschutzmittel und sorgt für die cremige Textur der Slushies. Jedoch birgt dieser Stoff gesundheitliche Risiken, insbesondere für Kinder. In Großbritannien mussten bereits einige Kinder nach dem Verzehr von Slushies medizinisch versorgt werden.

⇢ Maus im Brotregal – Kunden sind angewidert



Glycerin-Gefahren

Diese farbenfrohen Getränke sind häufig auf Jahrmärkten, in Zirkussen und Freizeitparks zu finden. Glycerin führt dazu, dass der Körper Insulin produziert, was den Blutzuckerspiegel rasch absinken lassen kann und somit zu Unterzuckerung führt. Darüber hinaus wird Glycerin medizinisch zur Senkung des Hirndrucks eingesetzt. Eine übermäßige Aufnahme kann bei Kindern einen gefährlichen Abfall des Hirndrucks verursachen, der im schlimmsten Fall tödlich sein kann.

In den letzten Jahren wurden in Großbritannien Kinder nach dem Konsum von Slushies mit Symptomen wie Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und Benommenheit in Krankenhäuser eingeliefert. Dr. Christoph Specht und andere Mediziner empfehlen, die Aufnahme von Glycerin auf maximal 250 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag zu beschränken. Diese Menge entspricht der Dosis, die zur Behandlung eines erhöhten Hirndrucks verwendet wird. Die Kontrolle dieser Grenze ist jedoch schwierig, da für Glycerin in Lebensmitteln keine Höchstmengen festgelegt sind, was den Konsum von Slushies riskant macht.

Empfehlungen für Eltern

Die aufgenommene Glycerinmenge hängt von der Konzentration im Getränk sowie der konsumierten Menge und dem Körpergewicht des Kindes ab. Kinder mit geringerem Körpergewicht reagieren empfindlicher auf hohe Glycerindosen. Eine Studie der Birmingham Women’s and Children’s NHS Foundation untersuchte die Auswirkungen von Glycerin auf 21 Kinder im Alter von zwei bis sieben Jahren. Viele der Kinder zeigten innerhalb einer Stunde nach dem Konsum von Slushies Symptome wie Bewusstlosigkeit, hohen Säuregehalt im Blut und niedrigen Blutzucker.

Experten raten dringend davon ab, dass jüngere Kinder, insbesondere solche unter acht Jahren, glycerinhaltige Slushies trinken. Um sicherzugehen, wird empfohlen, auf den Konsum von Slushies zu verzichten oder sie selbst mit wenigen Zutaten zu Hause herzustellen.