Achtung Autofahrer! Sperrung der Südosttangente in Wien

An diesem Wochenende müssen sich Autofahrer auf der Auffahrt Favoriten zur Südosttangente (A 23) in Richtung Kaisermühlen auf temporäre Einschränkungen einstellen.

Die Asfinag, Betreiberin der Autobahn, informiert, dass am Samstag und Sonntag zwischen 6:00 und 20:00 Uhr Sperrungen erfolgen werden. Diese Maßnahme ist notwendig, um die Beleuchtung auf energiesparende LED-Lichtanlagen umzustellen, was Teil einer umfassenden Stützmauersanierung ist.

Stützmauersanierung

Die aktuellen Arbeiten befinden sich im Zeitplan, wie die Autobahnmeisterei berichtet. Im Zuge der Sanierungsarbeiten an den Stützmauern werden eine neue Vorsatzschale und neue Randbalken in Fahrtrichtung Kaisermühlen installiert. Diese Arbeiten sollen planmäßig bis Ende 2024 abgeschlossen sein. Um die Lärmbelastung für die Anrainer zu minimieren, werden die Arbeiten nur tagsüber durchgeführt.

Geplante Arbeiten

Der Zeitplan für die Modernisierungsarbeiten an der Südosttangente sieht auch den Beginn der Erneuerung von Abdichtung, Fahrbahnbelag und Randbalken auf der Absbergbrücke Anfang 2025 vor. Diese Brücke schließt direkt an den Absbergtunnel an. Im Frühjahr 2025 wird die Sanierung der Stützmauer in Richtung Altmannsdorf fortgesetzt, die bis Ende des Jahres 2025 andauern soll.