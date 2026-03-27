Achtung bei Bargeld-Transport: Autofahrer kassierte saftige Strafe

32.000 Euro im Gepäck, kein Wort an den Zoll – ein Grenzübertritt in Kroatien wird für einen Bosnier teuer.

Am Grenzübergang Bajakovo haben Zollbeamte am Montag einen Verstoß gegen die EU-Bargeldmeldepflicht geahndet. Ein Staatsbürger Bosnien-Herzegowinas versuchte, 32.000 Euro in bar einzuführen, ohne die Summe beim Grenzübertritt in das Zollgebiet der Europäischen Union anzumelden – weder schriftlich noch über das elektronische Bargeldanmeldeformular.

Strafmandat ausgestellt

Der Mann war als Fahrer eines Pkw mit bosnisch-herzegowinischen Kennzeichen unterwegs, als die Kontrolle seinen Verstoß aufdeckte. Gegen ihn wurde ein Strafmandat nach Artikel 69a des Devisengesetzes ausgestellt. Die verhängte Geldstrafe belief sich auf 9.600 Euro.

Da der Betroffene innerhalb der gesetzlichen Frist zwei Drittel des Betrags beglich, gilt die Strafe mit der geleisteten Zahlung von 6.400 Euro als vollständig abgegolten.

Meldepflicht ab 10.000 Euro

Die Zollverwaltung weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Anmeldung von Bargeld ab einem Betrag von 10.000 Euro beim Ein- oder Austritt aus dem EU-Zollgebiet gesetzlich verpflichtend ist.

Bei Personen, die in einer Gruppe reisen, gilt die Grenze von 10.000 Euro für jede einzelne Person – nicht pro Fahrzeug oder Reisegruppe insgesamt. Wer dieser Pflicht nicht nachkommt, muss mit empfindlichen Strafen rechnen.