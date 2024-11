Achtung: Erneut Bakterien im Trinkwasser entdeckt

Am Montag wurden in Weidlingbach, einer Katastralgemeinde von Klosterneuburg im Bezirk Tulln, 180 Haushalte über eine bakterielle Verunreinigung der Trinkwasserversorgung in Kenntnis gesetzt. Wie aus einer Aussendung der Stadtverwaltung hervorgeht, wurden bei einer regelmäßigen Routineuntersuchung Coliforme und E. coli-Bakterien im Trinkwasser entdeckt. Als unmittelbare Schutzmaßnahme wird eine chlorbasierte Desinfektion des betroffenen Wassers durchgeführt.

Wasserversorgung und Sicherheitsmaßnahmen

Um den betroffenen Einwohnern dennoch sauberes Trinkwasser bereitzustellen, hat die Feuerwehr Weidlingbach eine Wasserabgabestelle eingerichtet. Diese ist täglich von 12 bis 18 Uhr geöffnet, wo frisches Trinkwasser zur Verfügung steht.

Untersuchungen und zukünftige Maßnahmen

Die Stadtgemeinde hat umfassende Untersuchungen eingeleitet, um die Ursprungsquelle der Verunreinigung zu finden. Die weiteren Bereiche Klosterneuburgs sind laut der Mitteilung der Stadtverwaltung nicht betroffen. Die Behörden gehen derzeit von einer Klärung der Situation innerhalb der kommenden zehn bis 14 Tage aus. Bis dahin wird die Schutzchlorierung als vorübergehende Maßnahme aufrechterhalten, um die Sicherheit der Wasserversorgung für die betroffenen Haushalte zu gewährleisten.